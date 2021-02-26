Hurda ve kağıt toplayıcılarının bıraktığı malzemeler yangına sebep oldu Vatandaşlar yangına sebep olan hurdacılara tepki gösterdi

Antalya'da hurda ve kağıt toplayıcılarının soğuk havalarda geceyi geçirmek amacıyla bir binanın merdiven boşluğuna koyduğu yatak ve hurda malzemeler yangına sebep oldu.

Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi’nde boş bir binada yangın çıktığı ihbarı, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Yangının, inşaatı tamamlanmasına rağmen kullanılmayan binanın merdivenlerinde çıktığı belirlendi. Bina sahipleri, komşular ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından söndürülen yangının, hurda ve kağıt toplayıcılarının soğuk havalarda kullanmak üzere bıraktıkları yatak ve benzeri malzemelerden çıktığı belirlendi.

Sokakta oturan vatandaşlar, hurda ve kağıt toplayıcılarının sokaklarını adeta istila ettiğini, şikayetlerine rağmen kimsenin ilgilenmediğini belirterek, “Hurdacılar haftanın 5 günü Perşembe Pazarı içerisinde 2 günü de sokağımızın ortasında kalıp, işlerini buradan yürütüyor. Yanan evi de kimse oturmadığı için soğuk havalarda kullanıyorlardı. Sürekli kovmamıza rağmen burada kalmaya devam ettiler. Bu yangının sebebi de bu hurdacılardır” şeklinde tepki gösterdiler.

Sokakta kamyonete kağıt aktaran hurdacılar, mahalle sakinlerinin tepkisi ve polislerin görüşmesinin ardından mahalleyi terk etti.

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