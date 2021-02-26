5'inci kat balkonundan düşüp ağır yaralandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Fethi Turhan (59), ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2674 Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Eşi ve çocukları evden ayrıldıktan sonra 5'inci kattaki dairelerinin balkonuna çıkan Fethi Turhan, iddiaya göre başı dönünce dengesini kaybedip düştü. Alt katlardaki balkon demirlerine de çarpan Turhan'ın beton zemine düştüğünü görenler, ihbarda bulundu. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Turhan, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Turhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-02-26 13:23:01
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