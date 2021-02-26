'Dur' ihtarına uymayıp polise ateş eden sürücü, emniyeti alarma geçirdi 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün aracında, pompalı tüfek, satır, sopa ele geçirildi Sürücü ile yanındaki kadın gözaltına alınırken, sürücü ve araç sahibine toplamda 6 bin 024 TL para cezası uygulandı

Antalya'da "dur" ihtarına uymayıp peşine takılan polislere pompalı tüfekle ateş eden sürücü ile yanında bulunan kadın, 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden sürücüye toplam 6 bin 24 lira para cezası uygulandı.

Polisi alarma geçiren olay, Döşemealtı ilçesindeki yol kontrol noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri yol kontrolünde Murat K.'nın (33) kullandığı 07 K 0280 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle polise ateş etti. Kaçmaya devam eden şüphelinin peşine onlarca ekip takıldı. Yaklaşık 30 kilometrelik kovalamaca sonucu araç, Muratpaşa ilçesi TRT Caddesi üzerinde yunus polisleri tarafından durduruldu. Polis ekiplerine Özel Harekat Ekipleri de destek verdi. Araçtan indirilen sürücü ile yanındaki Habibe E. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada bulunan pompalı tüfek, satır ve sopaya el konuldu. Gazetecilerin görüntü çekmesine tepki gösteren Habibe E.’nin cebinde de gözaltına alınacağı sırada bir adet fişek bulundu.

Dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenilen sürücü Murat K.'ya ‘dur’ ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmaktan, aracın sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırmak olmak üzere toplam 6 bin 24 lira para cezası uygulandı.

Polis otoparkına çekilen otomobilin arkasında yazan, “Anlatılanlar başka, yaşanılanlar başka” yazısı ise dikkat çekti.

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