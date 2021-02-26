'Dur' ihtarına uymayıp polise ateş eden sürücü, emniyeti alarma geçirdi 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün aracında, pompalı tüfek, satır, sopa ele geçirildi Sürücü ile yanındaki kadın gözaltına alınırken, sürücü ve araç sahibine toplamda 6 bin 024 TL para cezası uygulandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Dur' ihtarına uymayıp polise ateş eden sürücü, emniyeti alarma geçirdi 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün aracında, pompalı tüfek, satır, sopa ele geçirildi Sürücü ile yanındaki kadın gözaltına alınırken, sürücü ve araç sahibine toplamda 6 bin 024 TL para cezası uygulandı

İHA

'Dur' ihtarına uymayıp polise ateş eden sürücü, emniyeti alarma geçirdi 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün aracında, pompalı tüfek, satır, sopa ele geçirildi Sürücü ile yanındaki kadın gözaltına alınırken, sürücü ve araç sahibine toplamda 6 bin 024 TL para cezası uygulandı

Antalya'da "dur" ihtarına uymayıp peşine takılan polislere pompalı tüfekle ateş eden sürücü ile yanında bulunan kadın, 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden sürücüye toplam 6 bin 24 lira para cezası uygulandı.
Polisi alarma geçiren olay, Döşemealtı ilçesindeki yol kontrol noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri yol kontrolünde Murat K.'nın (33) kullandığı 07 K 0280 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle polise ateş etti. Kaçmaya devam eden şüphelinin peşine onlarca ekip takıldı. Yaklaşık 30 kilometrelik kovalamaca sonucu araç, Muratpaşa ilçesi TRT Caddesi üzerinde yunus polisleri tarafından durduruldu. Polis ekiplerine Özel Harekat Ekipleri de destek verdi. Araçtan indirilen sürücü ile yanındaki Habibe E. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada bulunan pompalı tüfek, satır ve sopaya el konuldu. Gazetecilerin görüntü çekmesine tepki gösteren Habibe E.’nin cebinde de gözaltına alınacağı sırada bir adet fişek bulundu.
Dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenilen sürücü Murat K.'ya ‘dur’ ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmaktan, aracın sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırmak olmak üzere toplam 6 bin 24 lira para cezası uygulandı.
Polis otoparkına çekilen otomobilin arkasında yazan, “Anlatılanlar başka, yaşanılanlar başka” yazısı ise dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanyaspor deplasmandan puanla dönmek istiyor
YEREL HABERLER Alanyaspor deplasmandan puanla dönmek istiyor
Tarihi Kaleiçi, Jason Statham'ın 'Five Eyes' filmi ile ününe ün katacak Kaleiçi sokaklarında film seti için kapatılan dükkanların sahiplerine nakdi yardım yapıldı Hasan Kilit: “Film ile birlikte turistler de bu bölgeye daha fazla gelebilir”
YEREL HABERLER Tarihi Kaleiçi, Jason Statham'ın 'Five Eyes' filmi ...
Kemer Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına ara vermedi
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına ara ...
Bodrum'da ölü bulunan kuşun Türkiye'de ilk defa görülen Çizgili Yelve olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Bodrum'da ölü bulunan kuşun Türkiye'de ilk defa ...
Dünya birincilerini ödüllendirildi
YEREL HABERLER Dünya birincilerini ödüllendirildi
Belediye çalışanları güne güvenle başlıyor
YEREL HABERLER Belediye çalışanları güne güvenle başlıyor
Büyükşehir’den üreticiye hidrant desteği Korkuteli’nde 2 bin 500 dekar arazi suya kavuşacak
YEREL HABERLER Büyükşehir’den üreticiye hidrant ...
5'inci kat balkonundan düşüp ağır yaralandı
YEREL HABERLER 5'inci kat balkonundan düşüp ağır yaralandı
Fren yerine gaza basınca trafik lambasını devirdi
YEREL HABERLER Fren yerine gaza basınca trafik lambasını devirdi
Kontrolsüz kavşakta kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolsüz kavşakta kaza: 2 yaralı
Hurda ve kağıt toplayıcılarının bıraktığı malzemeler yangına sebep oldu Vatandaşlar yangına sebep olan hurdacılara tepki gösterdi
YEREL HABERLER Hurda ve kağıt toplayıcılarının bıraktığı malzemeler ...
Evinde esrar yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde esrar yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı
Kaş Belediyesine hibe yol süpürme aracı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesine hibe yol süpürme aracı
Beşinci kattan düşen adam alt katların balkonlarındaki çamaşır telleri sayesinde hayatta kaldı Hızı yavaşlayıp beton zemine düşen adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Beşinci kattan düşen adam alt katların ...
Asteria Kremlin Palace, sürdürülebilir geleceğin temellerini CW Enerji ile attı Proje ile yıllık 681 bin karbondioksit emisyonunun önüne geçilecek ve minimum 103 ağaç kurtarılacak
YEREL HABERLER Asteria Kremlin Palace, sürdürülebilir geleceğin ...
Çevreci Komşu Kart’ı incelediler
YEREL HABERLER Çevreci Komşu Kart’ı incelediler
(Görüntülü) Balon balığının derisi, yeni istihdam alanı sağlayacak -FOTOĞRAF EKİYLE YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) Balon balığının derisi, yeni istihdam ...
Antalyaspor, 6 yıldır yenemediği Başakşehir'i mağlup etmek istiyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, 6 yıldır yenemediği Başakşehir'i mağlup ...
Balon balığının derisi, yeni istihdam alanı sağlayacak
YEREL HABERLER Balon balığının derisi, yeni istihdam alanı ...
Kaçak içkileri plastik su şişeleri ve damacanada saklamışlar
YEREL HABERLER Kaçak içkileri plastik su şişeleri ve damacanada ...
Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde devir teslim töreni Prof. Dr. Niyazi Uğur Koçkal enstitü müdürlüğü görevini Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş’a devretti.
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ...
Aşırı talep sebebiyle yetersiz kalan isotun açığını şili biberi kapatıyor Antalya, Güneydoğu illerine ’şili biberi’ gönderiyor
YEREL HABERLER Aşırı talep sebebiyle yetersiz kalan isotun açığını ...
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış
YEREL HABERLER Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını ...
Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda 3 puan istiyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda 3 puan istiyor