Gülperi'nin intiharında, sevgilisine 6 yıl 8 ay hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülperi'nin intiharında, sevgilisine 6 yıl 8 ay hapis

DHA

Gülperi'nin intiharında, sevgilisine 6 yıl 8 ay hapis


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, evinin balkonundan düşerek ölen Gülperi Onur'un (35) sevgilisi İbrahim Demiryege'nin 'kasten öldürme' suçundan tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Demiryege 'intihara azmettirme ve teşvik etmek'ten 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık son sözünde, "Gülperi'ye bir şey olduğunda ilk benim canım acırdı. Ne intihar etmesine yönlendirdim, ne de intiharı ile ilgili bir katkım olmamıştır" dedi.
Gülperi Onur, 31 Ekim 2019 akşamı, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşadığı İbrahim Demiryege ile Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde bulunan apartmanın 6'ncı katındaki evine gitti. Bir süre sonra Gülperi Onur, balkondan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Onur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan İbrahim Demiryege, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada suçlamaları kabul etmeyen sanık Demiryege, "Ben ona hiçbir zaman kötü davranmadım, üzmedim. Onun yasını tutmak isterken mağdur oldum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Demiryege, tutuksuz yargılanmak üzere üçüncü duruşmada tahliye edildi.
Karar duruşmasına tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın TCK 84. maddesindeki 1'inci (Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) ve 2'nci (İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) fıkrasına göre cezalandırılmasını talep etti.
Sanık avukatı Erhan Öztürk, savcının mütalaasını kabul etmeyerek, "Müvekkilimin müteveffanın ölümüyle gerçekleşen bir eylemi söz konusu değildir. İntihara yönlendirme suçunu da kabul etmiyoruz. Buna ilişkin somut deliller de mevcuttur. Maktulün kanında bulunan alkol vs. maddelerden de anlaşılacağı üzere kendisinin intihara meyilli olduğunu göstermektedir. Müvekkilimi takıntı haline getiren de maktuldür. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi.
Sanık son sözünde ise Gülperi'yi hiçbir şekilde kırmadığını ve üzmediğini ifade ederek, "Kılına zarar gelecek olsa ilk müdahale edecek insanlardanımdır. İlk benim canım acırdı. Ne intihar etmesine yönlendirdim ne de intiharı ile ilgili bir katkım olmamıştır. Ben Gülperi'nin ölümünden sorumlu değilim. Ben yapmadım. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti sanığa 'intihara azmettirme ve teşvik etmek' suçundan önce 8 yıl hapis cezası verdi. Ardından cezada indirime giden heyet cezayı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.
Sanık İbrahim Demiryege'nin hapiste kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, yurt dışına çıkma yönündeki adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı bitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-02-26 15:41:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Dur' ihtarına uymayıp polise ateş eden sürücü, emniyeti alarma geçirdi 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün aracında, pompalı tüfek, satır, sopa ele geçirildi Sürücü ile yanındaki kadın gözaltına alınırken, sürücü ve araç sahibine toplamda 6 bin 024 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp polise ateş eden sürücü, ...
Alanyaspor deplasmandan puanla dönmek istiyor
YEREL HABERLER Alanyaspor deplasmandan puanla dönmek istiyor
Tarihi Kaleiçi, Jason Statham'ın 'Five Eyes' filmi ile ününe ün katacak Kaleiçi sokaklarında film seti için kapatılan dükkanların sahiplerine nakdi yardım yapıldı Hasan Kilit: “Film ile birlikte turistler de bu bölgeye daha fazla gelebilir”
YEREL HABERLER Tarihi Kaleiçi, Jason Statham'ın 'Five Eyes' filmi ...
Kemer Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına ara vermedi
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına ara ...
Bodrum'da ölü bulunan kuşun Türkiye'de ilk defa görülen Çizgili Yelve olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Bodrum'da ölü bulunan kuşun Türkiye'de ilk defa ...
Dünya birincilerini ödüllendirildi
YEREL HABERLER Dünya birincilerini ödüllendirildi
Belediye çalışanları güne güvenle başlıyor
YEREL HABERLER Belediye çalışanları güne güvenle başlıyor
Büyükşehir’den üreticiye hidrant desteği Korkuteli’nde 2 bin 500 dekar arazi suya kavuşacak
YEREL HABERLER Büyükşehir’den üreticiye hidrant ...
5'inci kat balkonundan düşüp ağır yaralandı
YEREL HABERLER 5'inci kat balkonundan düşüp ağır yaralandı
Fren yerine gaza basınca trafik lambasını devirdi
YEREL HABERLER Fren yerine gaza basınca trafik lambasını devirdi
Kontrolsüz kavşakta kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolsüz kavşakta kaza: 2 yaralı
Hurda ve kağıt toplayıcılarının bıraktığı malzemeler yangına sebep oldu Vatandaşlar yangına sebep olan hurdacılara tepki gösterdi
YEREL HABERLER Hurda ve kağıt toplayıcılarının bıraktığı malzemeler ...
Evinde esrar yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde esrar yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı
Kaş Belediyesine hibe yol süpürme aracı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesine hibe yol süpürme aracı
Beşinci kattan düşen adam alt katların balkonlarındaki çamaşır telleri sayesinde hayatta kaldı Hızı yavaşlayıp beton zemine düşen adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Beşinci kattan düşen adam alt katların ...
Asteria Kremlin Palace, sürdürülebilir geleceğin temellerini CW Enerji ile attı Proje ile yıllık 681 bin karbondioksit emisyonunun önüne geçilecek ve minimum 103 ağaç kurtarılacak
YEREL HABERLER Asteria Kremlin Palace, sürdürülebilir geleceğin ...
Çevreci Komşu Kart’ı incelediler
YEREL HABERLER Çevreci Komşu Kart’ı incelediler
(Görüntülü) Balon balığının derisi, yeni istihdam alanı sağlayacak -FOTOĞRAF EKİYLE YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) Balon balığının derisi, yeni istihdam ...
Antalyaspor, 6 yıldır yenemediği Başakşehir'i mağlup etmek istiyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, 6 yıldır yenemediği Başakşehir'i mağlup ...
Balon balığının derisi, yeni istihdam alanı sağlayacak
YEREL HABERLER Balon balığının derisi, yeni istihdam alanı ...
Kaçak içkileri plastik su şişeleri ve damacanada saklamışlar
YEREL HABERLER Kaçak içkileri plastik su şişeleri ve damacanada ...
Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde devir teslim töreni Prof. Dr. Niyazi Uğur Koçkal enstitü müdürlüğü görevini Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş’a devretti.
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ...
Aşırı talep sebebiyle yetersiz kalan isotun açığını şili biberi kapatıyor Antalya, Güneydoğu illerine ’şili biberi’ gönderiyor
YEREL HABERLER Aşırı talep sebebiyle yetersiz kalan isotun açığını ...
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış
YEREL HABERLER Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını ...