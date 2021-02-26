Gülperi'nin intiharında, sevgilisine 6 yıl 8 ay hapis



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, evinin balkonundan düşerek ölen Gülperi Onur'un (35) sevgilisi İbrahim Demiryege'nin 'kasten öldürme' suçundan tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Demiryege 'intihara azmettirme ve teşvik etmek'ten 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık son sözünde, "Gülperi'ye bir şey olduğunda ilk benim canım acırdı. Ne intihar etmesine yönlendirdim, ne de intiharı ile ilgili bir katkım olmamıştır" dedi.

Gülperi Onur, 31 Ekim 2019 akşamı, yaklaşık 1 yıldır birlikte yaşadığı İbrahim Demiryege ile Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde bulunan apartmanın 6'ncı katındaki evine gitti. Bir süre sonra Gülperi Onur, balkondan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Onur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan İbrahim Demiryege, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada suçlamaları kabul etmeyen sanık Demiryege, "Ben ona hiçbir zaman kötü davranmadım, üzmedim. Onun yasını tutmak isterken mağdur oldum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Demiryege, tutuksuz yargılanmak üzere üçüncü duruşmada tahliye edildi.

Karar duruşmasına tutuksuz sanık ve taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın TCK 84. maddesindeki 1'inci (Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) ve 2'nci (İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) fıkrasına göre cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Erhan Öztürk, savcının mütalaasını kabul etmeyerek, "Müvekkilimin müteveffanın ölümüyle gerçekleşen bir eylemi söz konusu değildir. İntihara yönlendirme suçunu da kabul etmiyoruz. Buna ilişkin somut deliller de mevcuttur. Maktulün kanında bulunan alkol vs. maddelerden de anlaşılacağı üzere kendisinin intihara meyilli olduğunu göstermektedir. Müvekkilimi takıntı haline getiren de maktuldür. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ediyorum" dedi.

Sanık son sözünde ise Gülperi'yi hiçbir şekilde kırmadığını ve üzmediğini ifade ederek, "Kılına zarar gelecek olsa ilk müdahale edecek insanlardanımdır. İlk benim canım acırdı. Ne intihar etmesine yönlendirdim ne de intiharı ile ilgili bir katkım olmamıştır. Ben Gülperi'nin ölümünden sorumlu değilim. Ben yapmadım. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığa 'intihara azmettirme ve teşvik etmek' suçundan önce 8 yıl hapis cezası verdi. Ardından cezada indirime giden heyet cezayı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.

Sanık İbrahim Demiryege'nin hapiste kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, yurt dışına çıkma yönündeki adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı bitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-02-26 15:41:34



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