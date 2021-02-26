Antalyaspor ile Büyükşehir Belediyesi işbirliği yapacak Antalyaspor’un yararına olacak projeleri hayata geçirecek ve Antalyaspor için kalıcı gelir kaynakları oluşturulacak.

Antalyaspor ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Antalyaspor A.Ş, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, protokolün öncelikle Antalya ve Antalyaspor’a hayırlı olması temennisinde bulundu.Protokol çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor hem Antalyalıların hem de Antalyaspor’un yararına olacak projeleri hayata geçirecek ve Antalyaspor için kalıcı gelir kaynakları oluşturulacağı bilirildi.



Böcek: " Antalyaspor'umuzun emrindeyiz"

Başkan Muhittin Böcek, Başkan Mustafa Yılmaz ve yönetimine göreve gelmelerinden dolayı tebriklerini iletip başarılar dilerken, “Mustafa Bey zaten her zaman Antalyaspor’umuzun yanında yer alan bir isimdi. Belediyemiz ile çok sevdiğimiz kulübümüz arasında bir işbirliği protokolü imzalamak, kendisinin başkanlığı döneminde nasip oldu. Bu protokolün gerçekleşmesinde emek veren meclis üyelerime ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sayın valimiz de bu işbirliğini onaylamıştır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olarak, gerek Konyaaltı Belediyesi, gerekse Büyükşehir Belediyesi’ndeki görev sürem boyunca, 22 yıldır olduğu gibi bundan sonra da takımımızın emrinde olacağım” dedi.



Yılmaz: " Büyükşehirin desteği çok önemli"

Antalyaspor Yönetim Kurulu adına Başkan Böcek’e teşekkürlerini sunduğunu ifade eden Antalyaspor A.Ş, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz ise, “Başta sayın valimiz olmak üzere, meclis üyelerine ve tüm çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyoruz. Pandemi döneminde kulüp yönetmek gerçekten zor. Antalya bir yandan baktığınızda dünyanın cennet şehri. Ancak diğer yandan baktığınızda başka şehirler gibi birlik beraberliği sağlamak maalesef pek mümkün olamıyor. İnşallah bu protokolle bize vermiş olduğunuz destek, diğer belediyelerimize, STK’lara ve tüm şehre örnek olur” diye konuştu.

Başkan Böcek ve Başkan Yılmaz daha sonra hazırlanan protokolü imzaladı. İmza sırasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer de hazır bulundu. Protokol çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor hem Antalyalıların hem de Antalyaspor’un yararına olacak projeleri hayata geçirecek ve Antalyaspor için kalıcı gelir kaynakları oluşturulacak.

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