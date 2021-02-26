ALKÜ spor tesisi açıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Kestel Yerleşkesi sosyal donatı alanlarından halı saha hizmete açıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan tarafından 5 ay önce temeli atılan halı saha bugün düzenlenen törenle öğrenci ve personelin hizmetine açıldı. Salgın sebebiyle davetli sayısının sınırlı tutulduğu açılış törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Aslan ile Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Genel Sekreter Dr. Sinan Kartal, Spor Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ve daire başkanları katıldı.

Öğrenci ve personellerin kullanımına açıldı

Halı sahanın açılış töreninde konuşan Rektör Kalan, “Üniversiteler sadece akademik öğretimlerin yapılacağı yerler değil aynı zamanda öğrencilerimizin ders dışı zamanlarında sportif, kültürel ve sosyal etkinliklere katılımlarına da katkı sağlayan yerlerdir. Bu katkıları çeşitli tesisler inşa ederek ve bu tesislerde organizasyonlar yaparak sağlarlar. Ayrıca öğrencilerimiz dışında, personellerimiz ve ailelerinin de faydalanabilecekleri alanların da olması oldukça önem arz etmektedir. Halı sahamız geceleri ışıklandırma imkanıyla da öğrencilerimizin ve personelimizin kullanımına açık olacaktır” dedi.

“Pandemide kazanımlarımız oldu”

Pandemi sürecini birçok anlamda avantaja dönüştürdüklerini ifade eden Kalan, “COVID19 Pandemi sürecinde öğrencilerimizden uzak kaldığımız günlerde üniversitemiz kampüsünde derslik ve sosyal tesislerinin yapılması, düzenlenmesine yönelik geniş çapta girişimlerimiz oldu. Öğrencilerimizin öğretim faaliyetleri, akademik ve idari personelimizin de iş zamanları dışındaki serbest zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla açık ve kapalı tesislerimizin inşasına yönelik girişimlerimiz sonucunda, kısa süreç içerisinde Uluslararası standartlarda yapılan tesisi üniversitemize kazandırdık. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Çoğunlukla hareketsiz kaldığımız COVID19 Pandemisi sürecinde; fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığımızın yeniden kazandırılması için, kampüsümüz açık ve kapalı alanlarında birçok organizasyon planlanmaktadır. Bu etkinlikler COVID19 tedbirleri gözetilerek, üniversite mensuplarımızın katılımıyla bütün döneme yayılacak ve süreklilik arz edecektir” diye konuştu.

“Basketbol, voleybol ve tenis sahaları yapacağız”

Son günlerde kapalı spor salonumuzun da zemini yeniledik ve daha iyi standartlara ulaştırdık. Buna rağmen Spor Bilimleri Fakültemiz çok daha fazla tesise ihtiyaç duyuluyor. Bu konuyla ilgili 2 hafta önce Ankara’da birtakım görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmeler neticesinde güzel haberler alacağımızı düşünerek spor tesislerimizin inşaatlarına devam edeceğiz. Basketbol, voleybol ve tenis kortuyla spor tesisi sayımızı artırmış olacağız.

Sahanın yapım süreci ile ilgili konuşan ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş’de, ALKÜ’ye uluslararası standartlara uygun sahaların yapıldığını belirterek sahaları ALKÜ’ye kazandıran Rektör Kalan’a teşekkür etti.

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