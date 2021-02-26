Başkan Yılmaz’dan “Amigo Ali Dayı”ya geçmiş olsun ziyareti

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, dün sabah başarılı bir operasyon geçirdikten sonra yoğun bakımdan çıkarılıp servise alınan Antalyaspor tribünlerinin efsane isimlerinden “Ali Dayı” olarak tanınan Ali Çınardere’yi ziyaret etti. Ali Çınardere’nin sadece Antalyaspor tribünlerinin değil, Antalyaspor tarihinin de önemli bir parçası olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Acil şifalar dilerim. Antalyaspor her zaman yanınızda olacak. Bir an önce sizleri sağlıklı bir şekilde yeniden tribünlerde görmek istiyoruz” diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ali Çınardere de, “Başkanımın ziyareti bana ilaç gibi geldi. Bu önemli ve zor süreçte Antalyaspor’un emin ellerde olduğunu görmek beni daha çabuk iyileştirecek. Tribünlerdeki yerimi alana kadar armamızın en yükseğe çıkması için dualarımla kulübümüzün yanında olacağım” dedi.

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