Kanseri yenen Havva Nur'un hedefi, makyaj sanatçısı olmak

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 5 yıldan bu yana kemik ve akciğer kanseriyle verdiği zorlu mücadeleden galip çıkan Havva Nur Aydın (15), ileride makyaj sanatçısı olmak istediğini söyledi.

Antalya Kamile Çömlekçi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisiyken kemik ve akciğer kanseri olduğu belirlenen Havva Nur Aydın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde 5 yıldır süren zorlu mücadeleyi kazanıp, sağlığına kavuştu. Hastalığı nedeniyle eğitimine de ara vermek zorunda kalan Havva Nur Aydın, taburcu oldu.

Havva Nur Aydın, ilk hastalandığı yıllarda evde uzun süre kaldığını, her kız çocuğu gibi annesinin makyaj malzemeleriyle oynamayı çok sevdiğini, yıllar geçtikçe makyaj yapmayı hobi olarak seçtiğini ve zaman içinde bu uğraşının kendisinde terapi etkisi yaptığını fark ettiğini ifade etti. Havva Nur Aydın, "Hastalığım süresince evde sürekli yatmam gerekiyordu. Ben de yüzümde makyaj denemeleri yapıyordum. Bir süre sonra sıkıldığımı fark ettim, ara verdim. İlerleyen zaman içinde makyaj yapmanın bende iyi etki bıraktığının farkına vardım. Hastanede bir süre daha yatmam gerektiğinde yeniden makyaj aktivitelerime başladım. İnsanın kendini güzel hissetmek isteği olduğunu keşfettim. Tedavi sürecinde zaten saç, kaşlarınız ve kirpikleriniz olmuyor, dökülüyor. Kendimi mutlu hissetmek için ruj sürdüm, yüzüme renk geldi, kaşlarımı kalemle çizdim, bu şekilde kendimi oyalarken makyaj hayatımın bir parçası olmaya başladı. Makyajsız dışarı çıkmaz oldum. Bu aktivite bana kendimi güzel gösterdiği için mutlu da oluyordum" diye konuştu.

'MAKYAJI SANATSAL YÖNÜYLE DÜŞÜNÜYORUM'

Son bir yıldır pandemi nedeniyle sürekli evde kaldığını aktaran Havva Nur Aydın, "Bu dönemi de farklı bir şekilde değerlendirmek istedim. Makyajı daha sanatsal yönüyle düşünmeye başladım. Bu sıralar sanatsal makyaj yapmayı deniyor ve onların üstünde çalışıyorum. Çevremden, iyi ve kötü tepkiler alıyorum. Bazen insanların desteklemediğini de hissediyorum. Annem ve yakınlarım makyaj konusuna yaklaşımımı destekliyor" dedi.

HEDEFİ GÜZELLİK UZMANI OLMAK

Bu konuda kendini geliştirmek istediğini, kurslara gidip sertifika ve belgeler almak istediğini ifade eden Havva Nur Aydın, "Kurslara katılarak Makeup Artist (makyaj sanatçısı) olmak istiyorum. Fakat şu durumda koronavirüs nedeniyle kurslar kapalı ve gidemiyorum" diye konuştu.

Makyaj malzemelerinin oldukça yüksek fiyatlara satıldığını da ifade eden Havva Nur Aydın, şöyle konuştu:

"Harcamalarımdan kısıtlamaya giderek bütçemin büyük kısmını malzeme teminine harcıyorum. Ürünler çok pahalı, olabildiğince dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Çok büyük hedeflerim var, bu yüzden desteğe de ihtiyaç duyuyorum. Yaptığım çalışmaların makyaj yapmayı aştığını düşünüyorum. Çünkü yüzünüze resim yapıyorsunuz. Bu çok farklı bir şey, herkes makyaj yapabilir. Belli bir çalışma sonrasında sanat boyutuna geçiyor, bu yüzden ürün kullanımı da artıyor ve desteğe ihtiyaç duyuyorum. Kanser moral hastalığı, ben de bunlarla mutluyum. Sanırım yaşım gereği giyim ve makyaj gibi uğraşlarla mutlu oluyorum. Bunu bilen yakınlarım, her önemli günü bahane edip bana ürün hediye etme çabası içinde. Sanatsal makyaja geçtiğim için çok farklı ürünler edinmem gerekiyor. Hepsi aynı gibi görünse de her ürünün farklı işlevi var."DHA-Genel Türkiye-Antalya Erol AKKIR

