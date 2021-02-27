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Yatalak yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi

DHA

Yatalak yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında yatalak hasta olan Havvana Avşar (93) yaşamını yitirdi.
Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi Karapınar mevkiinde yatalak hasta olan Havvana Avşar'ın kaldığı tek katlı evde saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Bacadan başladığı belirtilen yangın kısa sürede büyüyüp, tüm evi sardı. Bu sırada evde bulunan Kezban Avşar ve Zeynep Kesme dışarı çıkarak kurtulurken, anneleri Havvana Avşar'ı ise çıkarmayı başaramadı. Kızları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin tüm çabasına karşın tek katlı ev tamamen yandı. Yangın söndürüldükten sonra içeride yapılan incelemede Havvana Avşar'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Havvana Avşar'ın 15 yıldır yatalak hasta olduğu, bekar kızı Kezban ile birlikte yaşadığı, diğer evli kızlarının da sırayla annelerine gelip baktıkları öğrenildi.
Havvana Avşar'ın cenazesi cumhuriyet savcısınca yapılan ilk incelemenin ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-02-27 11:01:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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