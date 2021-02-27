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'Patara kumu' çalan çeteye operasyon

DHA

'Patara kumu' çalan çeteye operasyon


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde binlerce kamyon kum hırsızlığı yapan, aralarında iş insanlarının da olduğu çeteye üye 20 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan kişiler, 'orman arazisini kazma, alma, satma ve değişik yerlere stoklama ile çevreye, doğaya, ormana ve ekolojik dengeye zarar vermek' ile suçlanıyor.
Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Ova Mahallesi Ova B Tipi mesire yeri ulaşım yolu üzeri ve etrafındaki çöp ve sera atıklarını toplanması ve geri dönüşümüyle ilgili bir protokol kapsamındaki çalışmalarda, sahilden binlerce kamyon kum çalınarak satıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Ova Mahallesi sakini birçok kişinin de şikayetçi olduğu olayla ilgili Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında iş insanlarının da olduğu 20 kişi gözaltına alındı.
5 BİN KAMYONA YAKIN KUM HIRSIZLIĞI
Gözaltına alınanlar arasında M.B., E.T., T.T., O.D.K., N.U. ve A.U. gibi isimler bulunuyor. Temmuz 2020'den itibaren 3 bin ile 5 bin kamyon arasında kumu çeşitli yollarla kullandığı öne sürülen çetenin üyeleri, ifadeleri alındıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Patara'dan taşınan ve kamyonlarla satılan kumları, bazı inşaat firmalarının reklamlarında 'Zemin taşlarımızı Patara kumundan yapıyoruz' sloganıyla pazarladıkları da ortaya çıktı.
SERA ATIKLARINI TOPLAMA BAHANE
Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ile Kaş Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (KAŞ-DER) arasında 1 Temmuz 2020 yılında bir protokol imzalandı. Protokol Ova B Tipi mesire yeri ulaşım yolu üzerinde ve etrafındaki çöp ve sera atıklarının toplanması, yeşil gübre olarak değerlendirilmesi gibi konuları içermesine rağmen, KAŞ-DER yöneticileri ve Faybahar isimli şirket temsilcileriyle aralarında Kaş Kaymakamlığı'nda görevli personelin de bulunduğu 20 kişi, bölgeden binlerce kamyon kum hırsızlığı yapmak ve satmakla suçlandı.
DERNEK BAŞKANI KAYMAKAMLIKTA GÖREVLİ
Alandaki tepe şeklinde olan kumların alınarak çukur olan yerlerin doldurulması, seralardan çıkan yeşil bitkisel atık malzemelerin alanda açılan çukurlara gömülerek uzun vadede geri dönüşüm, kompost ve gübre elde edilmesi gibi maddelerin yer aldığı protokol kapsamında, 2020 yazında Kaş Kaymakamlığı'na mevsimlik işçi olarak alınan H.K., kaymakamlıkta görevli olan dernek başkanı da olan amiri A.Y. tarafından projenin uygulanacağı alanda bekçi olarak görevlendirildi ve iddialara göre proje kapsamında uygulanacak hafriyat işlerinin yapılması için ihaleyi alan M.B. adlı girişimciye ait firmanın iş makinesi ve kamyonları alandan kum çıkarılmasını sağladı.
BİNLERCE TON KUMU STOK YAPMIŞLAR
Bölgede açılan çok sayıda çukur ve bu çukurlara doldurulan atıklar nedeniyle etrafa kötü kokuların yayılması ve sivrisinek sorunun artması nedeniyle Ova Mahallesi sakinleri şikayetçi olmaya başladı. Mahalle sakinlerinden birçok isim kamyonu 125 TL'den 2 bin TL'ye değişen fiyatlar arasında kum satışı yapıldığı yönünde ifade verdi. İfadelerde kum satın alan kişiler, satın aldıkları kum miktarı, kime ne kadar ödeme yaptıklarını anlattı. İfadelere göre şüphelilerin Ova ve Kınık mahallerinde boş veya kiraladıkları arazilere, çıkardıkları binlerce ton kumu da satışa hazır şekilde stok yaptıkları da belirlendi.
ŞİKAYETÇİ İFADELERİ
Soruşturma kapsamında ifade veren çok sayıdaki Ova Mahallesi sakini, piknik alanı girişindeki 810 dönümlük orman arazisinde Faybahar şirketine ait kamyon ve kepçelerle kazılması, kumların alınması, satılması ve değişik yerlere stok edilmesi gibi nedenlerle çevre, doğa ve ekolojik dengeye zarar verilmesinden dolayı şikayetçi oldu.
Şikayetçilerden R.K., M.B. isimli şahsın 'kamyon başı 300 TL verirsen kum veririm' dediğini, müteakibinde 100 kamyon satın aldığını, 20 bin TL M.B'ye para verdiğini, kamyon başına 150 TL de kaymakamlık personeline ödediğini anlattı.
İ.K. isimli şikayetçi, M.B.'nin 200 TL kamyon başına kendisine, 150 TL'de kaymaklığa yatırmasını istediği, 35 kamyon kum satın aldığı ve 6 bin 500 TL'yi elden teslim ettiğini, kaymakamlık personeline de 5 bin TL ödediğini söyledi.
21 kamyon kum satın aldığını anlatan M.L. ise, M.B.'ye kamyon başı 200 TL'den 4 bin TL, kaymakamlık personeli H.K.'ya 3 bin 150 TL ödediğini açıkladı.
Bölgeden 30 kamyon kum alan T.B., M.B.'ye nakit 10 bin TL verdiğini söyledi.
Şikayetçi D.İ. ise bölgede çok sayıda kum stokları oluşturulduğunu, bir kamyonunun bin 5002 bin TL'ye satıldığını öne sürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-02-27 12:15:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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