Afgan golfçüler Türkiye'de turnuvaya katılıp, eğitim aldı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - AFGANİSTAN'dan özel davetle gelen golfçüler Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Golf Mad Junior Open 2021 Turnuvası'nda mücadele etti. Afgan sporcular 10 gün boyunca hem golf eğitimi aldı hem de kentin tarihi yerlerini görme fırsatı buldu.

Serik'te düzenlenen Golf Mad Junior Open 2021 Turnuvası'na 18 Afgan golfçü de Türkiye Cumhuriyeti hükümet yetkililerinin özel davetlisi olarak katıldı. 10 gündür Türkiye'de bulunan Afgan golfçülere eğitim verilirken, şehrin tarihi ve turistik yerleri de gezdirildi.

Golf Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara, "Kardeşlerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çok uzun mesafeden geldiler. Tüm oyuncularla birlikte onları aynı sahada görmek çok gurur verici. Umarım ilerleyen sürede yine gelirler. Afganistan'da golf çok yeni. Bizler özel davet ettik kendilerini. Bölgemizde sahalarımız çok güzel. Buraya geliş amaçları bizlerin davet etmesi ve Afganistan milli takım kampıydı. Eğitim ve ekipman anlamında her konuda yardımcı oluyoruz. Türkiye golf milli takım eski hocası Edward Lanchbury burada kaldıkları süre içerisinde golf eğitimi konusunda destek verdi. İlerleyen günlerde de kendisini Afganistan'a göndereceğiz" dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ BU TÜR TURNUVALARA KATILMAK İSTİYORUZ'

Afganistan Golf Federasyonu Genel Sekreteri İmran Ali de "Bizi buraya davet eden Türk hükümetine sonsuz teşekkür ederiz. Sahalar ve bölge çok güzel. Oyuncularımız turnuvaya katıldı ve çok memnun olduk. Türkiye'deki bu tür turnuvalara katılmak istiyoruz. Türkiye ile dostluk ilişkilerimiz daha da gelişecek. Ülkemizde 2 golf sahası var. Türkiye'deki gibi yemyeşil çimlere sahip değiliz. Afganistan'da golfün gelişmesi için Türkiye'den destek bekliyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bekir Kara röportaj

İmran Ali röportaj

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DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-02-27 12:47:45



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