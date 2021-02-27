Miran: “28 Şubat'ın sivil ayağıyla hesaplaşılmalı”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 28 Şubat'ın hesabının tüm yönleriyle sorulması, mağdurların haklarının o günkü şartlarda iade edilmesi gerektiğini söyledi. Miran, “28 Şubat, tarihimize geçmiş kara bir lekedir. 28 Şubat zihniyetinin ebediyen tasfiye edilmesi için, mağdurların yaşadığı tüm hak kayıpları somut adımlarla telafi edilmeli ve darbenin sivil ayağıyla da hesaplaşılmalıdır” dedi.



‘28 Şubat Mühendislik projesidir’

28 Şubat’ın izlerinin milletin iradesi ve kararlılığıyla bir çok açıdan silindiğini, darbecilerin 21’inin müebbet hapisle cezalandırıldığını anlatan Başkan Miran, ne yazıkki dönemin keyfi kararlarıyla mahkûm edilen birçok insanın mağduriyetinin anlaşılmaz bir şekilde devam ettiğini vurguladı. ‘Adaletin tam olarak tesisi, bu mağduriyetlerin giderilmesi, zararların tazmin edilmesiyle mümkündür’ diyen Miran, aksi taktirde 28 Şubat’ın izlerinin toplumun bir kesimi için bütün yıkıcılığıyla devam ediyor olacağını söyledi. Miran sözlerini şöyle sürdürdü : “28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası irticaya karşı olduğu iddia edilen ordu ve bürokrasi merkezli süreçle Türkiye'de idari, hukuki, toplum.sal alanda demokratik olmayan birçok uygulamaya imza atılmıştır. Bütün darbeler gibi 28 Şubat da bir mühendislik projesidir ve toplumu, siyaseti, idareyi, inancı, ticareti, ekonomiyi, yargıyı, eğitimi, kısacası hayatın tüm alanlarını dizayn etmeyi amaçlamıştır"



Emperyalist güdümlü darbenin buruk, kahredici hatıralarını unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen Miran, ihanet şebekesi, asker, yargı, siyaset, medya, iş çevreleri ve kimi sözde sivil toplum kuruluşlarındaki iş birlikçileri ile bir dizi yasa dışı ve gayrimeşru uygulamayı zorbaca dayattını kaydetti. Miran şöyle dedi: " O gün, milletimizin binyıl boyunca tarihe ve nesiller boyu ruhumuza kök salmış yerli ve millî değerlerine açıktan savaş açıldı. İnsanlık dışı uygulamalarıyla hafızalara kazınan o kerih süreçte millet iradesinin özgür seçimle iktidara getirdiği hükûmetin yürütme hakkı gasp edildi. Demokrasi yara aldı, ifade özgürlüğü ayaklar altına alındı, ekonomi çökertildi, bankalar hortumlandı, hazine soyuldu. Milyonlarca insanımız inanç ve düşüncelerinden dolayı fişlendi, hakarete uğradı, işine son verildi, her bakımdan mağdur edildi. 28 Şubat'ın hesabının tüm yönleriyle sorulması, mağdurların haklarının o günkü şartlarda iade edilmesi gerekir. Zorbalıkla sürdürülen toplum mühendisliğinin millî değerlere düşmanlığa dayalı ideolojisini, başörtüsü yasağı ve eğitimi tek bir ideolojinin dayanağı hâline getirmek, dönemin en yıkıcı uygulamalarından bazılarıdır. Üniversitelerde başörtülü kızlarımız ikna odalarına alınmış, turnikelerden geri çevrilmiş, eğitim hakları gasp edilmiştir. Sürecin zorbalıklarına karşı duran sivil toplum kuruluşları kapatılmış, Kur’an kursları ve vakıfların faaliyetleri yasaklanmıştır. Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitime geçilmiş, düşmanca tavır takınılan imam hatiplerin orta kısımları kapatılmış, katsayı uygulaması getirilerek imam hatip liseleriyle birlikte meslek okullarının da önü kesilmiş; gençlerimiz mesnetsiz bir şekilde mesleksiz bırakılmak istenmiştir”



‘28 Şubat’ın izleri tamamen silinmeli’

Tarihimize 24 yıl önce kara bir leke olarak geçen 28 Şubat’ın izlerinin tamamen silinmesinin önemine vurgu yapan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, devam eden sorunların çözüme kavuşturulması, mağduriyetlerin tespiti ve ortadan kaldırılması için bir çalışma yapılması ve özellikle 28 Şubat zihniyetinin ebediyen tasfiye edilmesi için, mağdurların yaşadığı tüm hak kayıplarının somut adımlarla telafi edilmesi ve darbenin sivil ayağıyla da hesaplaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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