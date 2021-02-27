Taş şikayetiyle hastaneye geldi, 30 santimlik safra kesesi çıkartıldı Op. Dr. Raziye Duruk: "Hindistan'dan sonra dünya çapında tıp literatüründeki 2'inci vaka"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taş şikayetiyle hastaneye geldi, 30 santimlik safra kesesi çıkartıldı Op. Dr. Raziye Duruk: "Hindistan'dan sonra dünya çapında tıp literatüründeki 2'inci vaka"

İHA

Taş şikayetiyle hastaneye geldi, 30 santimlik safra kesesi çıkartıldı Op. Dr. Raziye Duruk: "Hindistan'dan sonra dünya çapında tıp literatüründeki 2'inci vaka"

Antalya'da safra kesesinde taş şikayetiyle hastaneye başvuran 49 yaşındaki kadından 30 santim büyüklüğünde safra kesesi çıkartıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Raziye Duruk, "2017 yılında Hindistan'da 30 cm uzunluğunda 1 safra kesesi vakası tespit edilmiştir. Hastanemizde tespit edilen vaka Dünyanın en büyük 2 safra kesesinden biridir ve dünya çapında tıp literatüründeki 2'inci vakadır" dedi.
İzmir’de ikamet eden 49 yaşındaki M.Y. isimli kadın safra kesesinde taş şikayetiyle Kumluca Devlet Hastanesi'ne hastaneye başvurdu. Şiddetli karın ağrısı olduğunu, İzmir'de ikamet ettiğini, antibiyotik ve ağrı kesiciler ile rahatlamadığını, ameliyat olmak istediğini fakat İzmir'de pandemi yoğunluğundan dolayı ameliyat olamadığını söyleyen M.Y. için ameliyat kararı alındı. Kapalı ameliyat için kamera eşliğinde hastanın karnına girildiğinde devasa bir kitle ile karşılaşan ekip şaşkına döndü. Yapılan incelemede 30 santim büyüklüğündeki kitlenin safra kesesi olduğu ortaya çıktı.

30 santimlik safra kesesi
Hastanın ameliyatı kapalı teknik ile açık ameliyata geçmeden karnına açılan 4 küçük delikten tamamlandı. Safra kesesinin operasyondaki boyutu yaklaşık 30 santim civarında, içi boşaltılmış haldeki uzunluğu 20 santimetre olan safra kesesi ve ayrıca içerisinden çok sayıda büyük taş çıkartıldı.

Tıp literatüründe ikinci vaka
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Raziye Duruk, Tıp literatüründe benzer tek bir vaka bulunmadığını belirterek, "Ekip olarak oldukça şaşırdık çünkü normalde safra kesesi karaciğer yatağında karaciğerin altında gömülü halde bulunan bir organdır. Hastamızın safra kesesi karaciğer yatağından taşmış ve hastanın rahmine kadar uzanmaktaydı. Hastanın ameliyatını kapalı teknik ile açık ameliyata geçmeden karına açtığım 4 küçük delikten tamamladım. Safra kesesinin operasyondaki boyutu yaklaşık 30 cm civarında, içi boşaltılmış haldeki uzunluğu 20 cm'dir. İçerisinden çok sayıda büyük taş çıkarıldı. 2017 yılında Hindistan’da 30 cm uzunluğunda 1 safra kesesi vakası tespit edilmiştir. Hastanemizde tespit edilen vaka dünyanın en büyük 2 safra kesesinden biridir ve dünya çapında tıp literatüründeki 2'nci vakadır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sahiller turistlere kaldı
YEREL HABERLER Sahiller turistlere kaldı
Gazetecileri hedef seçen telefon dolandırıcılarına ceza yağdı Film gibi senaryo hazırlayıp, dolandırıcıları polislere suçüstü yakalattılar ‘Ben hipnoz edildim’ diyen dolandırıcılara 5 yıl 7’şer ay hapis, 27’şer bin lira para cezası verildi
YEREL HABERLER Gazetecileri hedef seçen telefon dolandırıcılarına ...
Miran: “28 Şubat'ın sivil ayağıyla hesaplaşılmalı”
YEREL HABERLER Miran: “28 Şubat'ın sivil ayağıyla hesaplaşılmalı”
Yaşlı kadın çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yaşlı kadın çıkan yangında hayatını kaybetti
30 santimlik safra kesesi dünya tıp literatürüne girdi
YEREL HABERLER 30 santimlik safra kesesi dünya tıp literatürüne ...
Afgan golfçüler Türkiye'de turnuvaya katılıp, eğitim aldı
YEREL HABERLER Afgan golfçüler Türkiye'de turnuvaya katılıp, eğitim ...
Çöpte bulunan yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler Gözleri bile açılmamış yavru köpek için seferber oldular
YEREL HABERLER Çöpte bulunan yavru köpeği sahiplenip biberon ve ...
'Patara kumu' çalan çeteye operasyon
YEREL HABERLER 'Patara kumu' çalan çeteye operasyon
Güreş devesi sahipleri: Seyircisiz de olsa yılda bir kez güreşler yapılsın
YEREL HABERLER Güreş devesi sahipleri: Seyircisiz de olsa yılda bir ...
Alanya Gülevşen Camii’nde zemin kazısı devam ediyor
YEREL HABERLER Alanya Gülevşen Camii’nde zemin kazısı devam ediyor
Kemoterapi alırken bile kramponunu yanından ayırmadı Futbol takımından atılmamak için kanser olduğunu gizledi 13 yaşında löseli teşhisi konulan genç futbolcu, futbol sevgisiyle 17 yaşında sahalara geri döndü Spor aşkı ile kanseri yenen Yaşar Taş: “Futbol olmasaydı kanseri yenemezdim”
YEREL HABERLER Kemoterapi alırken bile kramponunu yanından ...
Golf Mad Junior Open 2021 Golf Turnuvası tamamlandı
YEREL HABERLER Golf Mad Junior Open 2021 Golf Turnuvası tamamlandı
Jandarmanın kumar baskınında 66 bin 878 TL idari para cezası
YEREL HABERLER Jandarmanın kumar baskınında 66 bin 878 TL idari para ...
900 kişi temel bisiklet sürüş eğitimi aldı
YEREL HABERLER 900 kişi temel bisiklet sürüş eğitimi aldı
Antalya'da yapılandırma kuyruğu
YEREL HABERLER Antalya'da yapılandırma kuyruğu
Falezlerdeki mağaradan çıkan siyah dumanlar itfaiye ve polisi alarma geçirdi Plastik atık ve çöplerin yandığı mağarada, cezaevinden pandemi nedeniyle salıverilen bir kişinin yaşadığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Falezlerdeki mağaradan çıkan siyah dumanlar itfaiye ...
Yatalak yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Yatalak yaşlı kadın yangında yaşamını yitirdi
Muratpaşa’da temel bisiklet sürüş eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Muratpaşa’da temel bisiklet sürüş eğitimleri devam ...
2 katlı metruk evin çatısında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER 2 katlı metruk evin çatısında çıkan yangın, büyümeden ...
Kumarhaneye dönüştürülen eve baskında 14 kişiye 66 bin 878 lira para cezası
YEREL HABERLER Kumarhaneye dönüştürülen eve baskında 14 kişiye 66 ...
Kanseri yenen Havva Nur'un hedefi, makyaj sanatçısı olmak
YEREL HABERLER Kanseri yenen Havva Nur'un hedefi, makyaj sanatçısı ...
Babasının türküsünü yaşatmak için klip çekti
YEREL HABERLER Babasının türküsünü yaşatmak için klip çekti
Kontrolden çıkan otomobil önce çöp konteynerine ardından direğe çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil önce çöp konteynerine ...
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü