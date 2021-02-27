Alanya’da damat kız istemeye mobil asansörle geldi

Antalya’nın Alanya ilçesinde nakliye işiyle uğraşan bir genç evleneceği kızın evine istemeye giderken farklı bir yol izledi. Genç, kız isteme evine nakliye işleminde kullanılan mobil asansör ile balkondan geldi.

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde nakliye firması sahibi Salih Usta (27) evlenmek için kız istemeye oldukça ilginç bir yöntem seçti. Kız arkadaşı Emel Özdemir’i (24) dün akşam istemek için ailesiyle evine giden Usta, eve girmek için farklı bir yöntem buldu. Nakliye firması sahibi olduğu için mobil eşya taşıma asansörleri bulunan Usta, bunlardan birisiyle kızın evine balkondan girdi. Kız tarafı damadın bu hareketini şaşkın bakışlarla izledi. Korona virüs sürecinin ardından kalabalık bir düğünle evlenmek istediğini ifade eden Usta, pandemi ne zaman biterse düğünü o zaman yapacaklarını söyledi.

“Arkadaşlarımın fikriydi”

Alanya’da nakliyecilik yapan ve bu ilginç kız isteme olayıyla ilgili konuşan Salih Usta, “Büyük bir nakliyat firmamız var. Arkadaşlarımla görüştükten sonra farklı bir kız isteme olmasını istedim. Kendi imkanlarımı kullanarak böyle bir yola başvurdum. Asansörle balkona kendimi çıkarttım” dedi.

“Damat nerede diye balkona çıktılar”

Usta, “Kız tarafının tepkisi farklı oldu, oldukça şaşırdılar. İlk önce ailem kapıdan girdi. Damat nerede diye balkona çıktılar ve beni o şekilde gördüler. Ortaya oldukça şaşırtıcı ve güzel bir şey çıktı. Böyle bir şeyi daha önce görmedim. Bunu bana arkadaşlarım tavsiye etti. Belki yapan olmuştur, ilk yapan burada ben olmuş olabilirim” şeklinde konuştu.

Nikahla ilgili de bir fikrim var”

Nikahla ilgili de değişik projesinin olduğunu söyleyen Usta, “Nikahla ilgili de farklı bir düşüncem var. 34 tane mobil eşya taşıma asansörünü yan yana koyup, havaya çıkarttıktan sonra üzerine kurulan masada nikahımızın kıyılmasını istiyorum. Böyle bir fikrimiz var ama tabii ilerleyen zamanda göreceğiz” dedi.

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