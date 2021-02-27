Kız isteyeceği eve eşya taşıma asansörüyle balkondan girdi



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Salih Usta (27), evleneceği kızın evine kız istemeye giderken, farklı bir yönteme başvurdu. Usta, eve nakliye işleminde kullanılan eşya taşıma asansörüyle balkondan girdi. Gencin ilginç gelişi sosyal medyada ilgi gördü.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde nakliye firması sahibi Salih Usta, evleneceği kızı istemek için gittiği eve girerken ilginç bir yöntem seçti. Kız arkadaşı Emel Özdemir'i (24) dün akşam istemek için ailesiyle evine giden Usta, eve mobil eşya taşıma asansörlerinden biriyle balkondan girdi. Asansörün sepetinde elinde bir demet çiçekle 3'üncü kattaki balkona kadar gelen Salih Usta'yı gören Emel Özdemir, büyük mutluluk yaşarken, ailesi ise şaşırdı. Salih Usta sepetten balkona inip, alkışlar eşliğinde eve girdi.

'ASANSÖRLE BALKONA ÇIKTIM'

Koronavirüs sürecinin ardından kalabalık bir düğünle evlenmek istediğini söyleyen Salih Usta, pandemi ne zaman biterse düğünü o zaman yapacaklarını söyledi. Salih Usta, "Büyük bir nakliyat firmamız var. Arkadaşlarımla görüştükten sonra farklı bir kız isteme olmasını istedim. Kendi imkanlarımı kullanarak böyle bir yola başvurdum. Asansörle balkona çıktım" dedi.

'ORTAYA OLDUKÇA ŞAŞIRTICI VE GÜZEL BİR ŞEY ÇIKTI'

Kız tarafının oldukça şaşırdığını belirten Usta, "Kız tarafının tepkisi farklı oldu, oldukça şaşırdılar. İlk önce ailem kapıdan girdi. Onlar da baktılar, damat nerede diye balkona çıktılar ve beni o şekilde gördüler. Ortaya oldukça şaşırtıcı ve güzel bir şey çıktı. Böyle bir şeyi daha önce görmedim. Bunu bana arkadaşlarım tavsiye etti. Belki yapan olmuştur, ilk yapan burada ben olmuş olabilirim" diye konuştu.

'NİKAHIN DA HAVADA KIYILMASINI İSTİYORUM'

Nikahla ilgili de benzer bir iş yapmak istediğini ifade eden Usta, şunları söyledi:

"Nikahla ilgili de farklı bir düşüncem var. 34 tane mobil eşya taşıma asansörünü yan yana koyup, havaya çıkarttıktan sonra üzerine kurulan masada nikahımızın kıyılmasını istiyorum. Böyle bir fikrimiz var ama tabii ilerleyen zamanda göreceğiz."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-02-27 16:01:43



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