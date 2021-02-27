Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27. haftasında FT Antalyaspor, Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Crivelli'nin kale önüne yolladığı pasa uygun pozisyondaki Guldbrandsen dokunamadı. Daha sonra meşin yuvarlağı savunma oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
Stat: Antalya
Hakemler: Fırat Aydunus xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx
FT Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Kudryashov xx, Eren Albayrak xx, Nuri Şahin xx, Gökdeniz Bayrakdar xx, Doğukan Sinik xx, Fredy xx, Amilton xx, Orgill xx
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Bahadır, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican, Sidney Sam, Serdar Gürler, Omar İmeri, Podolski, Drole
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ponck xx, Leo Duarte xx, Epureanu xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mehmet Topal xx, Mahmut Tekdemir xx, Aleksic xx, Berkay xx, Crivelli xx, Gulbrandsen xx
Yedekler: Mert Günok, Ravil Tagir, Uğur Uçar, Cemali Sertel, Azubuike, Giuliano, Youssuf Ndayüishimiye, Junior Fernandes, Demba Ba, Ömer Ali Şahiner
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.