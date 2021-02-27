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Büyükşehir’e bir ödül de AKÇAM’dan 2019 yılı Antalya Ölçeği Çevre Hizmet Ödülü’ne layık görüldü

İHA

Büyükşehir’e bir ödül de AKÇAM’dan 2019 yılı Antalya Ölçeği Çevre Hizmet Ödülü’ne layık görüldü

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet eden kişi, kurum ve kuruluşlara verilen Çevre Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu. Çevre Hizmet Ödülleri değerlendirmesinde ‘2019 yılı Antalya Ölçeği (Kamu Kurumu) Çevre Hizmet Ödülü’ne layık görülen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ödülü, çevrimiçi olarak düzenlenen törende Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer’e takdim edildi.

Bu yıl 23.’sü düzenlenen ve 2019 yılındaki başarılı çalışmaların değerlendirildiği çevre hizmet ödülleri çevirimiçi düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Sürdürülebilirlik İçin Sıfır Atık” Panelinin ardından ve “Çevre Hizmet Ödülleri2019 Töreni” gerçekleştirildi.

Çevirimiçi törenin açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şule Orman “Çevre değerlerini koruyup geliştirmenin en etkin yolu iyiyi ödüllendirmektir” diyerek 2019 yılında çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına ödül alan Genel Sekreter Cansel Tuncer ise konuşmasında “Tarafsız ve bağımsız akademisyenlerden oluşan seçici kurul marifetiyle, Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesi adına yaptığı başarılı çalışmaları nedeniyle tarihinde ilk defa çevre hizmet ödülüne layık görülmüştür. Başkanımız Muhittin Böcek’in planlı, kurallı, kimlikli kent hedefiyle yürütmekte olduğumuz tüm çalışmalarımızda, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine son derece önem vermekteyiz” dedi.

Çevre değerleri hayati önem taşıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yönetimi, tarımsal hizmetler, peyzaj çalışmaları, altyapı gibi tüm hizmetleri “çevre” odaklı bir anlayışla gerçekleştirdiğine dikkat çeken Genel Sekreter Tuncer, “Çevre değerlerinin başta kentimiz olmak üzere tüm dünya için hayati önem taşıdığının bilincindeyiz. Antalya’mız; temiz denizleri, plajları, eşsiz güzellikteki doğası, havası kısacası çevre değerleri sayesinde dünya kenti olmayı başarmıştır. Yine bu çevre değerlerimiz sayesinde milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta ve ekonomik olarak kentimize ve Ülkemize katkı sağlamaktayız. Antalya’nın yüksek yaşam kalitesini vatandaşlarına sunmayı ve iklim dostu bir kent olmayı hedefleyen belediyemiz, çevreye karşı sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir” diye konuştu.
Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) tarafından verilen ödülün son derece önemli ve kıymetli olduğunu belirten Genel Sekreter Tuncer şöyle konuştu; “Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre konusundaki hassasiyetinin ve yaptığı çalışmaların bilim camiası nezdinde fark edilmesi ve taktir edilmesi bizim için çok kıymetlidir. Aldığımız ödül beni ve tüm ekip arkadaşlarımı çok mutlu etmiştir. Bu ödül ve kısa süre içerisinde şimdiye kadar aldığımız diğer çevre ödülleri bizi daha da motive etmekte, halkımıza sunacağımız yeni çevre projeleri için teşvik etmektedir. Bu nedenle AKÇAM, verdiği ödüllerle sadece onore etmekle kalmayıp bizleri teşvik ederek çevrenin korunmasına önemli katkı sağlamaktadır. Belediyemizi ödüle layık gören tüm akademisyenlere çok teşekkür ediyor, ödül alacak olan herkesi kutluyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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