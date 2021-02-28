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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Durdurulan kamyonların kasasından kaçak göçmenler çıktı (2)

DHA

Durdurulan kamyonların kasasından kaçak göçmenler çıktı (2)


176 DÜZENSİZ GÖÇMEN, 12 ORGANİZATÖR
Antalya'nın Kemer ilçesinde durdurulan kasası brandayla kapalı 2 kamyonda yakalanan kaçak göçmenlere ilişkin operasyonun detayları ortaya çıktı. Göçmen kaçakçılığına yönelik yoğun ve koordineli çalışmalarına devam eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı´nca yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, düzensiz göçmenlerin bazı kişiler aracılığıyla İstanbul´dan araçlarla Kemer ilçesine getirileceği, buradan da Çamyuva Mahallesi´nden deniz yoluyla yurt dışına götürülecekleri bilgisine ulaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı´nın koordinesinde İl Jandarma ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamyuva Mahallesi´nde yapılan ortak operasyonda, branda ile örtülü iki kamyon durduruldu. Kamyonlarda 55 Suriye, 45 Afganistan, 20 Irak, 17 Bangladeş, 16 Filistin, 13 Pakistan, 9 İran ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 37´si çocuk toplam 176 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenleri yurt dışına tekneyle götürecek diğer organizatör de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenlerin, adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü GGM´ye teslim edileceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜNAlparslan ÇINAR
2021-02-28 00:04:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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