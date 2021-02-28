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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

İHA

Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) tarafından 23 yıldır geleneksel olarak düzenlenen çevreye duyarlı kişi ve kurumların ödüllendirildiği Çevre Hizmet Ödülleri Töreni çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, “Çevreyi korumak için yapacağımız her çalışma geleceğimize bırakacağımız en önemli mirastır” dedi. AKÇAM Müdürü Prof. Dr. Şule Orman ise Akdeniz Üniversitesi’nin 23 yıldır devam eden Çevre Hizmet Ödüllerinin üniversiteler arasında en uzun soluklu çevre etkinliklerinden biri olduğunu vurguladı.
26 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri programı "Sürdürülebilirlik İçin Sıfır Atık Paneli" ile başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan AKÇAM Müdürü Prof. Dr. Şule Orman, Akdeniz Üniversitesi’nin ülkemizde, 23 yıldır düzenli bir şekilde sürdürülerek gerçekleştirilen “Çevre Hizmet Ödülü” veren tek üniversite olma ayrıcalığına sahip olduğunu söyledi.

“Çevre Üstümüze Vazife”
Gelecek nesillere her açıdan yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan sürdürülebilirlik kavramının bütünsel bir yaklaşım gerektirdiğini söyleyen Prof. Dr. Orman, “Tüketim ve üretim alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Biliyoruz ki doğal kaynaklar sınırsız değil. Sürdürülebilir üretim yöntemlerini tercih etmemiz ve fayda zarar ilişkisini irdelememiz gerekiyor. Ayrıca atık miktarımızı azaltmak, yahut geri dönüşüme göndermek en önemli hedeflerimiz arasında olmalı.” diye konuştu.
Prof. Dr. Orman, sürdürülebilir sağlıklı bir dünya için bireysel ve kurumsal olarak çevre duyarlılığının farkındalığın ve toplumsal bilincin de arttırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ödüller Takdim Edildi
Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, “Bildiğiniz gibi içinde yaşadığımız zaman diliminde hızlı bir sanayileşme, teknolojik gelişmelerle birlikte artan çevre sorunlarıyla karşı karşıyayız. Bunun yanında nüfus artışı, küresel ısınma vb. sebeplerle ile birlikte bu sorun gitgide daha da büyümektedir. Bireysel önlemlerin yanında artan çevre sorunlarına karşı topyekün önlem alınması artık zorunlu hale gelmiştir. Bu sebeple çevre ve doğal kaynakların korunmasında başta üniversitelerimiz, belediyelerimiz ve çevre dostu kurum ve kuruluşlara önemli görevler düşmektedir.” diye konuştu.
Akdeniz Üniversitesi olarak çevre sorunlara karşı yapılan çalışmalara her zaman destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Toker, “Bu amaçla yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de çevre sorunlarına dikkat çekmek ve çevreye sorunlarına karşı savaşan kurum ve kuruluşları ödüllendirmek amacıyla 23 yıldır geleneksel olarak verdiğimiz Çevre Hizmet Ödülleri. Bu vesileyle bu programı düzenleyen AKÇAM Müdürümüz Prof. Dr. Şule Orman’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim.” dedi.
Ödül alan kurum ve kuruluşları tebrik eden Prof. Dr. Toker, “Çevreye yaptıkları katkılar sebebiyle geleceğimize miras bırakabileceğimiz çalışmalar bunlar. Bu kıymetli çalışmalarınızdan dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan adına, Üniversitemiz adına teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

AKÇAM Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Yonca Sönmez, Doç. Dr. Ayça Erdem, Prof. Dr. Murad Çanakcı da birer konuşma yaparak ödül almaya hak kazanan kişi ve kurumları çevreye duyarlı yürüttükleri çalışmalardan dolayı ve kazandıkları ödülden dolayı tebrik etti.
Açılış konuşmalarının ardından ödül kazanan kişi ve kurum temsilcilerinin katılımıyla ödül takdimine geçildi.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödül 2019 Listesi şu şekilde sıralandı
Bilim Onur Ödülü “Çevre bilimine yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmaları” ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof.Dr. İsmail Koyuncu’ya
Bilim Hizmet Ödülü “Çevre bilimine yönelik gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası ölçekteki çalışmaları” ile İTÜ Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hale Özgün’e
Türkiye Ölçeği (Özel) “Sıfır Atık Mavi Seferberliği” ve “Ülke genelindeki deniz ve kıyıların korunması” çalışmaları ile TURMEPA DenizTemiz Derneği adına Çevre ve Atık Yönetimi Koordinatörü Dağhan Mehmet Yazıcı’ya
Antalya Ölçeği (Kamu) “Çevresel Gürültü Kapsamında Müfredat İçeriği ve Eğitim Materyallerinin Geliştirilmesi” projesi ile Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü adına İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akın’a
Antalya Ölçeği (Kamu) “Uluslararası kuruluşlar tarafından hibe alan projeleri; Çevre eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları; Yenilikçi peyzaj çalışmaları” ile Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Av. Cansel Çevikol Tuncer’e
Antalya Ölçeği (Kamu) “Sera Atıkları Tehdit Değil Toprağa Can Olsun…” (Sera Atıklarından Zengin Organik Madde İçeren Kompost Üretimi) projesi ile Antalya Kepez Belediyesi adına Temizlik İşleri Müdürü Erhan Ercanlı’ya
Antalya Ölçeği (Kamu) “Kemer ilçesinde bulunan endemik bitki türlerinin korunması” proje ve çalışmaları ile Kemer Hacı Mehmet Saygın Ortaokulu Okul Müdürü Ayşe Görür’e
Antalya Ölçeği (Kamu) “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlanan geri dönüşüm” projesi” ile Manavgat Milli Egemenlik Ortaokulu adına Proje Sorumlusu Öğretmen Banu Kan’a
Antalya Ölçeği (Kamu) “EkoOkul” çalışmaları ile Kepez Emine Fatma Çevik Anaokulu Okul Müdürü Cüneyt Gökçe’ye
Antalya Ölçeği (Özel) “Sürdürülebilir Çevre” çalışmaları ile Fraport TAV Antalya adına Kalite Müdürü Dr. Musa Güngören’e
Antalya Ölçeği (Özel) “Atık malzemeler kullanılarak nesli tükenmekte olan canlıları resmederek gelecek nesillere aktarılması” projesi ve “Çevre,enerji,sıfır atık,geri dönüşüm” konularında yapılan proje ve etkinlikler ile İTÜ ETA Vakfı Konyaaltı Doğa Koleji adına Kampüs/Okul Müdürü Ceyhun Deveci’e
Antalya Ölçeği (Özel) “Üretim sonucu oluşan atıkların tesis içerisinde geri kazanımı/yeniden kullanımı” ile AGT Ağaç. San. ve Tic. A.Ş. adına Çevre Yöneticisi Tolga Altın’a
Antalya Ölçeği (Özel) “Sıfır atık yönetim sistemi ile bitkisel atıklardan kompost ve solucan gübresi üretimi” ve “Atık su arıtma tesisi kurarak atık su yönetimi” gerçekleştirilmesi ile Yüksel Tohum ARGE Müdürü Dr. Ercan Özkaynak’a
Antalya Ölçeği (Özel) “Çevreci otel yönetimi” ile Lara Barut Otel adına Kalite Müdürü Gülbahar Ölmez’e
Antalya Ölçeği (Özel) “Üreterek geri dönüşüm farkındalığı” projesi ile Bilgin Anaokulu adına Okul Sahibi Bilgin Erciyas’a
Özel Ödül “Ağır egsoz gazlarını tutarak ekolojik katkı sağlayan Verbascum ( Sığırkuyruğu) bitkisinin kullanımını yaygınlaştırma” çalışmaları ile Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Ulvi Erhan Erol’a
Özel Ödül “Katı Atıkların Yapay Zeka Destekli Ayrıştırma ve Değerlendirme Sistemi” projesi ile Yazılım Mühendisi Engin Ülger’e takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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