Aranırken polise yakalanıp, bir de sahte kimlik gösterdi 'Kasten öldürme ve özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek' suçundan aranan kadın yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranması bulunan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında ‘Kasten öldürme ve özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.K. isimli şüphelinin Alanya'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler bunun üzerine harekete geçerken şüpheli kadını Güllerpınarı Mahallesi Mülazımlar Sokak üzerinde saklandığı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan kadına polis ekiplerine başkasına ait kimliği gösterdiği için ayrıca ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan da işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.