Alanya Belediyesi sıkıştırılmış beton tekniğini ilk kez uyguladı

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2018 yılında faaliyete geçen Mobil Beton Santrali’nde Silindir ile Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol tekniğini, Hamit Özçelik Ortaokulu’nun bahçesine uyguladı. Başkan Yücel de 107. Okulun çevre düzenlemesindeki serim işlemine katılarak, ekibinin yeni ARGE projesini yerinde inceledi.

Alanya Belediyesi, geçtiğimiz Kasım ayında hayata geçirdiği ve ilk denemesini yine kendi Beton Santrali’nde gerçekleştirdiği Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) uygulamasının başarıyla sonuç vermesinin ardından, yeni tekniği çalışma sahasında da kullanmaya başladı. Bu çerçevede ilk uygulamayı Bektaş Mahallesi’nde bulunan Hamit Özçelik İlk ve Ortaokulu’nun bahçesinde gerçekleştiren Belediye ekiplerinin serim işlemine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi İcracı Müdürlüklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Karamut ve Okul Müdürü Muharrem Uğurlu katıldı.



107. okulun çevre düzenlemesi yapıldı



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, göreve geldiği günden buyana önceliği her zaman eğitime verdiklerini vurgularken yapılan hizmetler de onun bu söylemini adeta kanıtlar nitelikte. Alanya Belediyesi, Hamit Özçelik Ortaokulu’nun bahçesine yaptığı uygulamayla birlikte, Kentteki 107. Okulun çevre düzenlemesini gerçekleştirmiş oldu.



Sıkıştırılmış betonla kaplandı



Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Hamit Özçelik Ortaokulu’nun 3200 m’lik bahçe alanını, toplam 250 m silindir ile sıkıştırılmış betonla kapladı. Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) tekniği ile yapılan

kaplamanın, yüksek mukavemet (C40 beton dayanımı) ve pürüzsüz yüzey olanağı ile en az 50 yıllık konfor sunması öngörülüyor. Çocukların bedensel gelişimini sağladıkları, spor faaliyetlerini yaptıkları ve sosyalleştikleri okul bahçelerinin çoğunluğunun, parke ve asfalt kaplamalardan oluştuğu ve zamanla bu kaplamaların deforme olarak tehlike arz ettiği düşünülerek, SSB tekniğinin kullanıldığı açıklandı.



Yeni uygulama yüzde 60 daha hesaplı



SSB tekniği son dönemde kaplama çalışmalarında ön plana çıkıyor. Alanya Belediyesi ekiplerinin ARGE çalışmaları neticesinde hayata geçirdikleri yeni uygulamanın, parke ve asfalt kaplamaya göre çok daha düşük maliyetli (%60 oranında hesaplı), hızlı işçilik gücü ve boyamaya elverişli olduğu vurgulandı.

Başkan Yücel, Türkiye'de sayılı yerel yönetimlerde halen ARGE aşamasında olan SSB tekniğini, ekiplerinin özverili araştırma ve çalışmaları ile verimli hale getirdiklerini söyledi.



Yüzde 100 yerli sermaye ile üretiliyor



Silindir ile Sıkıştırılmış Beton tekniği, Alanya Belediyesi’ne ait Taş Ocağı’ndan çıkan ve betonun hammaddesi olan agrega, yine Belediye’ye ait Beton Santrali’nde hazırlanan reçeteye göre çimento ve su ilave edilerek %100 yerli sermaye ve üretim ile elde ediliyor.



Yücel: “Eğitim her zaman önceliğimiz”



Yeni tekniğin ilk kez bir okul bahçesine uygulanma nedenini, eğitime verdikleri öncelik olarak açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Eğitim, bizim her zaman önceliğimizdir. Çocuklarımızın daha sağlıklı, daha konforlu ve daha güvenli ortamlarda eğitimini sürdürebilmeleri için bu tür çalışmaları her zaman üstlendik. Bugün çevre düzenlemesini gerçekleştirdiğimiz 107. Okulumuz. Aynı zamanda Silindirle Sıkıştırılmış Beton tekniğimizi ilk defa bu okulumuzun bahçesinde uyguladık. Ayrıca bu yeni uygulamayla birlikte, Belediyemizin maliyet gider kaleminden de %60’a kadar bir tasarruf elde ediyoruz. Tamamen kendimizin ürettiği %100 yerli olarak bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. İlk uygulamasını gerçekleştirdiğimiz yeni tekniğimizin hem Okulumuza hem de Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Hamit Özçelik İlk ve Ortaokul Müdürü Muharrem Uğurlu, öğretmen ve veliler, okul bahçesinde yapılan yeni düzenleme için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür etti.



