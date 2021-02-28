Antalya'da 500 bin kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 500 bin kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi

DHA

Antalya'da 500 bin kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da polis ekipleri, 500 bin kullanımlık sıvı halde sentetik kannobinoid ham maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda sentetik kannabinoid ham maddesi getirileceği istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler Döşemealtı ilçesi girişindeki uygulama noktasında 2 otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada, 500 bin kullanımlık sıvı halde (6 kilo 560 gram) sentetik kannobinoid ham maddesi ele geçirildi. Araçlardaki K.A. ve A.Y. gözaltına alındı.
'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-02-28 16:06:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da en yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi Sıvı 6 kilo 560 gram sentetik kannobinoidin 500 bin kullanımlık olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Antalya'da en yüksek miktarda uyuşturucu ele ...
Antalya'da eş zamanlı operasyonda aranan 37 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da eş zamanlı operasyonda aranan 37 kişi ...
Bilişim suçlarından hapis cezası ile aranan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bilişim suçlarından hapis cezası ile aranan 4 kişi ...
Lösemili Yaşar'ı, futbol aşkı hayata bağladı
YEREL HABERLER Lösemili Yaşar'ı, futbol aşkı hayata bağladı
Barakaya kumar operasyonunda 6 kişiye 34 bin 230 TL ceza
YEREL HABERLER Barakaya kumar operasyonunda 6 kişiye 34 bin 230 TL ...
Şubatın son günü kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi
YEREL HABERLER Şubatın son günü kısıtlamadan muaf turistlerin deniz ...
Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini denizde çıkardı
YEREL HABERLER Kısıtlamadan muaf turistler güzel havanın keyfini ...
Alanya Belediyesi sıkıştırılmış beton tekniğini ilk kez uyguladı
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi sıkıştırılmış beton tekniğini ilk ...
Kepez’den POMEM ve MSÜ adaylarına ‘Parkur Hazırlık Kursları’
YEREL HABERLER Kepez’den POMEM ve MSÜ adaylarına ‘Parkur Hazırlık ...
Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını ...
Darp edildikten sonra hayatını kaybeden yüzde 90 engelli adamın cenazesi yakınları tarafından alındı
YEREL HABERLER Darp edildikten sonra hayatını kaybeden yüzde 90 ...
Türkiye'de nadir hastalıkların temel nedeni 'akraba evliliği'
YEREL HABERLER Türkiye'de nadir hastalıkların temel nedeni 'akraba ...
Cansız bedenini sevgilisi ve arkadaşı buldu
YEREL HABERLER Cansız bedenini sevgilisi ve arkadaşı buldu
Gündoğmuş Kreş ve Gündüz Bakım Evi hizmette
YEREL HABERLER Gündoğmuş Kreş ve Gündüz Bakım Evi hizmette
Beton yapı girmeyen köy Tarihi 'düğmeli evler'in bulunduğu Sarıhacılar köyü havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Beton yapı girmeyen köy Tarihi 'düğmeli evler'in ...
Aranırken polise yakalanıp, bir de sahte kimlik gösterdi 'Kasten öldürme ve özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek' suçundan aranan kadın yakalandı
YEREL HABERLER Aranırken polise yakalanıp, bir de sahte kimlik ...
Muratpaşa'da akıllı konteynerler hizmette Doluluk oranları gerçek zamanlı tespit ediliyor
YEREL HABERLER Muratpaşa'da akıllı konteynerler hizmette Doluluk ...
Cemil Meriç Kitaplığı’na ‘Onat Köşesi’ Kütüphanenin kapıları 19 Mayıs’ta açılıyor
YEREL HABERLER Cemil Meriç Kitaplığı’na ‘Onat Köşesi’ Kütüphanenin ...
Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri ...
Krizin çözümü yeşil paket FAO Ekonomi ve Yatırım Danışmanı Doç. Dr. Barış Karapınar: "Doğayı tahrip ettikçe hastalıklar artıyor" "Tarım dönüşüme hazır olmalı"
YEREL HABERLER Krizin çözümü yeşil paket FAO Ekonomi ve Yatırım Danışmanı Doç. ...
Antalyalı kadın nakkaş camileri iğne oyası gibi işliyor Mesleği turizm ve otelciliği bırakan genç kadının cami ve mescitlerde yaptığı hat sanatını görenler hayran kalıyor Nakkaş Yağmur Aytekin: “Bir gün uyumadan önce ‘Allah’ım bana sana yakın olmayı nasip et’ diye dua ettim. Ertesi gün sosyal medyada hat sanatkarları denk geldi” “Allah’ın 99 ismini yazarken çok duygulanıyorum”
YEREL HABERLER Antalyalı kadın nakkaş camileri iğne oyası gibi ...
Antalya'da darp edilen engelli adamdan acı haber Park meselesi yüzünden dayak yiyen yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti Mümün Kara’nın kardeşi Abdurrahman Kara: “Abim hunharca öldürüldü”
YEREL HABERLER Antalya'da darp edilen engelli adamdan acı haber Park ...
Cezaevinden gelen dilekçe hayvanları ölümden kurtardı Cezaevine giren ve kimsesi bulunmayan vatandaş, muhtara dilekçe gönderip hayvanları için yardım istedi Eve giden ekipler, açlık ve susuzluktan ölmek üzere olan 11 hayvanla karşılaştı
YEREL HABERLER Cezaevinden gelen dilekçe hayvanları ölümden ...
Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını ...