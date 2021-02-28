Spor yaparken hafif ticari aracın çarptığı adam öldü



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yol kenarında spor yaparken, hafif ticari aracın çarptığı Mustafa Ergün (44), olay yerinde yaşamını yitirdi.Kaza saat 15.30 sıralarında Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Behran Şahin'in (50) kullandığı 07 BVS 72 plakalı hafif ticari araç, havalimanından Antalya istikametine giderken yol kenarında spor yapan Mustafa Ergün'e çarptı. Ergün çarpmanın etkisiyle savrularak başını yol kenarındaki bariyere vurduktan sonra refüje düştü. Kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen 112 ekibi Mustafa Ergün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.Sürücü Behran Şahin yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı. Mustafa Ergün'ün cansız bedeni etrafında ileri geri gidip gelen ve ağlayan Şahin, polislere kazanın nasıl olduğunu anlamadığını söyledi. Süratli olmadığını ve ölen kişiyi görmediğini öne süren Behran Şahin, "40 kilometre ile gidiyordum. Ses geldi. Demire çarptım sandım. İleride durdum. Yakınına kadar geldiğimde yerde yatanın insan olduğunu gördüm. Spor mu yapıyordu anlamadım. Bu yasaklarda burada ne yapıyor, bilmiyorum. Görmedim kendisini. Nereden çıktı, nasıl çıktı anlayamadım" dedi.Spor kıyafetli ve kulaklarında kulaklık olduğu görülen Mustafa Ergün'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Sürücü Şahin ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-02-28 17:33:14



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