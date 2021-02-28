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Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Babadan sonra oğlu da gözaltına alınıp tutuklandı

İHA

Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Babadan sonra oğlu da gözaltına alınıp tutuklandı

Antalya'da evinin önünde park meselesi yüzünden çıkan kavgada darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden yüzde 90 engelli adamın ölümüne ilişkin daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir kişi, daha tekrar gözaltına alınıp tutuklandı.
19 Şubat Cuma günü park yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iddiaya göre N.Y. ile oğlu A.Y., Mümün Kara (57), yüzde 40 engelli eşi Emine Kara (50), ailenin çocukları Bekir (21) ve Fatma Kara’yı (20) darp etti. Durumu ağır olan yüzde 90 engelli Mümün Kara, olay yerine çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesine, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan N.Y. ile oğlu A.Y. ise emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mümün Kara’nın yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiğinin tespiti üzerine şüpheli N.Y. ile A.Y. yeniden gözaltına alındı.

Baba tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlı baba N.Y. nitelikli yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 gün sonra hastanede hayatını kaybetti, ikinci tutuklama geldi
Çeşitli hastalıkları sebebiyle iç organlarından yüzde 90 engeli bulunan Mümün Kara ise olaydan 10 gün sonra tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Mümün Kara'nın ölümünün ardından daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan N.Y.'nin oğlu A.Y. de dün gece yeniden gözaltına alındı. A.Y., Cumhuriyet Savcılığı tarafından öldürme suçuna yardım etmek suçundan sevk gedildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğin tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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