Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi (3)

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OĞLU DA TUTUKLANDI

Antalya'da park meselesi yüzünden darbedilen ve yoğun bakımdaki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden yüzde 90 engelli Mümin Kara'nın ölümünün ardından adli kontrol kararı verilen Ahmet Yaşar da `kasten öldürmeye yardım etme´ suçundan tutuklandı.

Baba Nurettin Yaşar ise önceki gün `kasten yaralama´dan tutuklanmıştı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-02-28 22:14:31



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