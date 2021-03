Zeytinpark'ta baharın müjdecisi papatyalar açtı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA kent merkezinde 25 bini aşkın ağacın bulunduğu 2 bin 600 dönümlük Zeytinpark, baharın habercisi papatyalar, anemonlar ve kır çiçekleriyle süslendi. İklim değişikliğinin etkisiyle papatyalar bu yıl biraz daha erken açtı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk kış günleri devam ederken, Antalya kent merkezindeki Zeytinpark ilkbaharın etkileyici yeşili ve papatyalarıyla büyük ilgi çekiyor. Kentin akciğeri olarak da adlandırılan 2 bin 600 dönümlük Zeytinpark, 20 bini zeytin ağacı olmak üzere 25 bin ağaç ve onlarca bitki türüyle her yıl 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp karbondioksiti temizliyor.

BU YIL ERKEN AÇTILAR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da papatyaların açtığını ve görsel şölenin başladığını belirten Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, geçen yıl mart ayının ikinci haftası açan papatyaların, bu yıl biraz daha erken açtığını söyledi. Narin, "Hava sıcaklığı ve yağışın etkisiyle bir anda bahar mevsimi havasına girdik. Geçen yıl daha geç vakitte açmışlardı. Geçen yıl martın ilk haftasındaki üç günlük çöl sıcağında özellikle zeytin üretiminde yüzde 40-45 oranında kayıp olmuştu. Umarım bu sene aynı sıcaklığı yaşamayız ve mevsim normallerinde devam ederse daha iyi ürün alacağımızı umuyoruz" dedi.

GÖRSEL BİR ZENGİNLİK

Papatyaların açmasıyla ziyaretçi sayısında da artış olduğunu belirten Narin, "Papatya bizim için baharın müjdecisi, içimizi açıyor. Son derece keyif alıyoruz. Sanırım biz de tazeleniyoruz doğayla birlikte. Hafta sonları çıkma yasağı olduğu için ziyaretçimiz olmuyor, ayrıca kafeteryamız da kapalı. Ancak hafta içi yürüyüş amaçlı ziyaretçimiz çok. Özellikle 65 yaş üstü, 10.00-13.00 saatleri arası ciddi miktarda ziyaretçimiz oluyor. Fotoğraf çekimi için de gelenler var. Papatyalar üstünde yatarak dinlenenler, kaynatıp çay içenler var. İnsanların doğaya ilgisinin artması sevindirici. Şu an için papatya görsel bir zenginlik, düzenli bakımdan sonra bu kadar papatyaya sahip olduk. Önümüzdeki yıllarda bunu ticari bir ürün olarak da düşünmemiz gerekecek" diye konuştu.

1200 YILLIK ZEYTİN AĞACI VE ASIRLIK ARDIÇ TÜNELİ

İçerisinde, Manisa'da yol yapım çalışmaları nedeniyle kesilecekken, köklenerek Antalya'ya taşınan 760 ve 1200 yaşında iki zeytin ağacının da bulunduğu Zeytinpark'ta doğa yürüyüşü ve 6 kilometrelik bisiklet parkurları da bulunuyor. Ziyaretçiler ağaçlar arasında oluşturulan toplam uzunluğu 29.3 kilometrelik 7 parkurda doğayla iç içe yürüyüş yapabiliyor. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

