Türkiye’nin kışlık sebze üretim merkezlerinden Antalya’da pırasa hasadı yoğun şekilde devam ediyor Hasat edilip derelerde yıkanan ve paketlenen pırasalar kilogramı 1,5-2 TL'den hale gidiyor

Antalya’nın Serik ilçesinde pırasa hasadı başladı. Seralardan toplanan pırasalar, önce traktör ve kamyonete yükleniyor, daha sonra derelerde zahmetli bir şekilde yıkanıp temizleniyor. Serik ilçesi Akbaş Mahallesinde yaşayan ve geçimini pırasa üretiminden kazanan Ay ailesi de yaz kış demeden seralarda yetiştirdikleri pırasaların yıkamasını ve temizliğini yapmak için hummalı bir çalışma içerisinde. Traktörle dereye getirdikleri pırasaları, akarsuda özenle yıkandıktan sonra tek tek temizleyip, aynı boyda olması için kesip, bağ haline getiriyor ve iplerle bağlıyor. Daha sonra hazır hale getirdikleri pırasaları, satış için kamyonete yüklüyorlar. Sarımsak ve soğanla yakın akraba olan ve pek çok kişi için “olmasa aramam” dediği pırasa, 1.52 liradan, satılıyor.

Pırasa yetiştiricisi Ali Ay, “Pırasayı fide olarak dikiyoruz daha sonra gübrelemesini yapıp yetiştiriyoruz. Topladıktan sonra dereye getirip yıkıyoruz, temizleyip bağlıyoruz ve satışa hazır hale getiriyoruz. Bu işin zorluğu malum. Yağmurluk günlerde gübreleme sistemi oluyor ıslanıyoruz soğukta yaz kış demeden çalışıyoruz. Tüketiciler pırasayı pazarda pahalı diyor ama halimiz de ortada” dedi.

58 yaşındaki anne Safiye Ay ise “İki gündür emek sarf ediyoruz. Bahçeden köklediğimiz pırasaları, buraya getiriyoruz yıkıyoruz ve bağlayıp gönderiyoruz. 1,5 – 2 liradan satıyoruz” diye konuştu.

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