Alanya'da hafta sonu yasağa uymayanlara ceza yağdı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayan 48 kişiye toplam 155 bin 800 bin TL cezai işlem uygulandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu ilçe genelinde aralıksız denetim yaptı. Polis ekipleri sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma yasağına uymayan, maske takmayan ve karantina ihlali yapan toplam 48 kişiye 155 bin 800 TL para cezası uyguladı.

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