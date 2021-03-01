Arıtmalarda turizm sezonu öncesi kapsamlı bakım

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sahillerdeki arıtma tesislerinin derin deniz deşarj hatlarında başlattığı tadilat ve bakım çalışması sürüyor. Turizm sezonu öncesinde tamamlanması hedeflenen proje ile hem arıtma faaliyetinin sağlıklı şekilde sürdürülmesi hem de denizin ve kıyıların korunması hedefleniyor.

Bu kapsamda ASAT Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve sahillerdeki arıtmaların derin deşarj hatlarının bakım onarımını kapsayan toplam 2.5 milyon TL yatırım bedelli proje devam ediyor. Yaz sezonu öncesinde bitirilmesi hedeflenen çalışma kapsamında son olarak Alanya Mahmutlar Arıtma Tesisinin deniz derin deşarj hattında iyileştirme işlemleri yapıldı. Çalışmalar kıyıda ve su altında yürütüldü.



“Bakım ve tadilat yapılıyor”

Çalışmalar ile Kemer, Alanya Konaklı, Alanya Oba ve Alanya Mahmutlar Atıksu Arıtma Tesislerinin çıkış sularını tahliye eden deşarj hatlarının gerekli tüm bakım ve tadilatları tamamlanıyor. Hatlarda tespit edilen arızalar teknik şartnameye uygun olarak onarılıyor. Yeni polietilen ve çelik boruların temini, difüzör borusu ve kör tapaların imalatı, hatlarda gerekli teknik temizliklerin yapılması, demir donatılı beton batırma ve sabitlik bloklarının imal edilmesi ile tüm parçaların montajı aynı iş kapsamında gerçekleştiriliyor.

2021 yılı Nisan ayı içinde, turizm sezonu öncesinde bitirilecek olan çalışmalar ara vermeden sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.