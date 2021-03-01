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'Evde iyileştiririm dediğim kocamı, ellerimle toprağa verdim'

DHA

'Evde iyileştiririm dediğim kocamı, ellerimle toprağa verdim'


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 10 gün önce evlerinin önünde park meselesi yüzünden çıkan kavgada Nurettin Yaşar ile oğlu Ahmet Yaşar tarafından dövülüp kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren yüzde 90 engelli Mümin Kara'nın (58) eşi Emine Kara (50), eşini darbedenlerin 4 kişi olduğunu, Y.S. ile K.S. hakkında da işlem yapılmasını istediğini söyledi. Kara, "Ameliyattan çıkar, sağ salim eve gelir, ben ona bakar, yaralarını iyileştiririm diyordum. Dün ellerimizle toprağa verdik" dedi.
Olay, 19 Şubat günü Kepez ilçesinde meydana geldi. Yüzde 90 engelli Mümin Kara, yüzde 40 engelli eşi Emine Kara, çocukları Bekir ve Fatma Kara ile evlerinin yanındaki işletme sahipleri Nurettin Yaşar ve oğlu Ahmet Yaşar arasında park yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, iddiaya göre Nurettin Yaşar ile Ahmet Yaşar, Fatma Kara'yı darbedip saçından sürükledi. Baba ve oğlu ardından araçta bulunan Mümin Kara'yı dövdü. Kara'nın üstüne çıkıp yumruk atan saldırganlar, 'ölürsün, geberirsin' diye bağırdı. Bu sırada Kara, engeli bulunan sağ bacağını tutarak "Sağ bacağım sakat, oraya vurmayın" diye bağırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle Kara'yı bırakan Ahmet Yaşar, bu sırada elindeki soda şişesini göstererek, "Ailecek bu şişeye hepinizi oturturum, evinizi yakacağım" diyerek tehdit etti. Darbedilen Mümin Kara'nın boğazına kaçan dilini ise eşi çıkarttı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
BABA TUTUKLANIRKEN OĞLU ADLİ KONTROLLE SERBEST
Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri polis merkezine götürürken, Mümin Kara önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kara'nın engelinin bulunduğu sağ bacağında ve kafatasında kırıklar olduğu belirlendi. Ameliyattan çıkan Kara, ardından yoğun bakıma alındı. Olay günü ifadeleri alınıp serbest bırakılan şüpheliler Nurettin Yaşar ile Ahmet Yaşar, 24 Şubat'ta yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nurettin Yaşar 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, oğlu Ahmet Yaşar adli kontrolle serbest bırakıldı.
9 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
9 gün boyunca Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşam savaşı veren Mümin Kara, dün sabah hastanede yaşamını yitirdi. Kara'nın hayatını kaybetmesiyle birlikte adli kontrol kararı verilen Ahmet Yaşar da 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklandı. Kara'nın cenazesi ise yakınları tarafından morgdan alındıktan sonra, ikindi namazının ardından Kepez ilçesindeki Habibler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'KOCAMIN DÖVÜLME ANI GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR'
Kara'nın eşi Emine Kara, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı. Kara, eşini darbedenlerin 4 kişi olduğunu, Y.S. ile K.S.'nin hala serbest olduğunu belirterek, "Acım çok taze, acım geçmez. Onlar 4 kişiydi, 2'si tutuklanmadığı sürece acım da geçmez. Ben o iki kişinin de yargılanmasını istiyorum. Onlar sebep oldu kocamın ölümüne. Diğer iki kişi çocuklarımı ve beni darbetti. Bizi burada oyaladılar. Baba ve oğlu da kocamı dövdüler. Kocamın dövülme anı gözümün önünden gitmiyor. Benim kocamın ayağı ağrıyordu. 'Ayağıma basmayın' demesi kulağımdan gitmiyor" dedi.
'EVE GELİR, ONA BAKAR, İYİLEŞTİRİRİM DİYORDUM'
Eşinin bir hiç uğruna öldüğünü söyleyen Kara, "Ben kocamı sağ salim burada son kez gördüm. Bir daha da göremedim. Benim kocam toprağa girdi. Onlar tutuklansa da içim soğumadı, içim yanıyor. Ameliyattan çıkar sağ salim eve gelir, ben ona bakar, yaralarını iyileştiririm diyordum. Kocamı bir hiç uğruna kaybettim. Hasta olsaydı da ölseydi hasta derdik, ama bu şekilde cinayete kurban gitti. Dün ellerimizle toprağa verdik. Biz adalet istiyoruz. 4'ü hakkında da adalet istiyoruz. 2 kişi daha vardı. Üstüne basa basa söylüyorum, 4 kişilerdi. Adaletin en iyi kararı vereceğini biliyorum. Benim kocam toprağın altında, onlar ellerini kollarını sallayarak geziyor" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-03-01 12:52:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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