Kemer'de bir ayda 27 sokak hayvanı sahiplendirildi

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Şubat ayı boyunca 12 köpek, 15 kedi olmak üzere toplamda 27 sokak hayvanının sahiplendirilmesi yapıldı. 125 kedi, 21 köpeğinde kısırlaştırılma işlemi gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun ve merkez çalışanları, Şubat ayı boyunca 121 hayvanın da muayenesini gerçekleştirdi. Toplam 21 köpek ve 125 kedinin kuduz aşısı yapılarak kısırlaştırıldığı merkezde, 14 köpek başıboş halde bulunarak barınağa getirildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Kemer Belediyesi olarak can dostlarımıza her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam ediyoruz. Pandemi dönemi olmasına rağmen tüm çalışmalarımız bu yönde oluyor. Bunların dışında sokak hayvanları için mama desteği sağlıyoruz. İlçe genelinde belirli yerlerde bulunan kedi evlerine mamalarını bırakıyoruz. Onları yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Veteriner Hekim Fevzi Uzun ise belediye olarak sokak hayvanları ve diğer hayvanlar için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiklerini ve onlara sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.