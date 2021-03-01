Kemer'de bir ayda 27 sokak hayvanı sahiplendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer'de bir ayda 27 sokak hayvanı sahiplendirildi

İHA

Kemer'de bir ayda 27 sokak hayvanı sahiplendirildi

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Şubat ayı boyunca 12 köpek, 15 kedi olmak üzere toplamda 27 sokak hayvanının sahiplendirilmesi yapıldı. 125 kedi, 21 köpeğinde kısırlaştırılma işlemi gerçekleştirildi.
Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun ve merkez çalışanları, Şubat ayı boyunca 121 hayvanın da muayenesini gerçekleştirdi. Toplam 21 köpek ve 125 kedinin kuduz aşısı yapılarak kısırlaştırıldığı merkezde, 14 köpek başıboş halde bulunarak barınağa getirildi.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, “Kemer Belediyesi olarak can dostlarımıza her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam ediyoruz. Pandemi dönemi olmasına rağmen tüm çalışmalarımız bu yönde oluyor. Bunların dışında sokak hayvanları için mama desteği sağlıyoruz. İlçe genelinde belirli yerlerde bulunan kedi evlerine mamalarını bırakıyoruz. Onları yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Veteriner Hekim Fevzi Uzun ise belediye olarak sokak hayvanları ve diğer hayvanlar için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiklerini ve onlara sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya’ya otobüsle 1 kilo metamfetamin getiren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya’ya otobüsle 1 kilo metamfetamin getiren şahıs ...
Kampüsteki hayvanlar pandemi döneminde de yalnız bırakılmıyor
YEREL HABERLER Kampüsteki hayvanlar pandemi döneminde de yalnız ...
POYD Başkanı Atmaca: Aşılamada turizm sektörüne öncelik verilmesini istiyoruz
YEREL HABERLER POYD Başkanı Atmaca: Aşılamada turizm sektörüne ...
'Evde iyileştiririm dediğim kocamı, ellerimle toprağa verdim'
YEREL HABERLER 'Evde iyileştiririm dediğim kocamı, ellerimle toprağa ...
Çığlık Mahallesi’ne 25 metrelik yeni yol
YEREL HABERLER Çığlık Mahallesi’ne 25 metrelik yeni yol
Alanya'da polisten kurallara uymayan sürücülere yönelik denetim
YEREL HABERLER Alanya'da polisten kurallara uymayan sürücülere ...
Arıtmalarda turizm sezonu öncesi kapsamlı bakım
YEREL HABERLER Arıtmalarda turizm sezonu öncesi kapsamlı bakım
Türkiye’nin 2021 turizm sezonunda en büyük kazancını iç pazar sağlayacak Osman Ayık: "İç pazarda bu yıl 10 milyon rakamına ulaşılabilir" “Bu yıl işler başladığında Türkiye şanslı destinasyonlardan bir tanesi olacak”
YEREL HABERLER Türkiye’nin 2021 turizm sezonunda en büyük kazancını ...
İyileşen Kızıl Şahinler doğaya salındı
YEREL HABERLER İyileşen Kızıl Şahinler doğaya salındı
İyileşen 4 kızıl şahin doğaya salındı
YEREL HABERLER İyileşen 4 kızıl şahin doğaya salındı
Sosyal mesafeli sabah sporu başlıyor
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli sabah sporu başlıyor
AB'nin aşı pasaportu taslağına 'utanç belgesi' tepkisi
YEREL HABERLER AB'nin aşı pasaportu taslağına 'utanç belgesi' ...
Alanya'da hafta sonu yasağa uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Alanya'da hafta sonu yasağa uymayanlara ceza yağdı
Antalya’da eğitim camiasının acı günü 33 yılık öğretmen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya’da eğitim camiasının acı günü 33 yılık ...
Sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu
YEREL HABERLER Sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu
Koşarken hafif ticari aracın çarptığı kişi, triatlona hazırlanıyormuş
YEREL HABERLER Koşarken hafif ticari aracın çarptığı kişi, triatlona ...
Kilosu 11- 12 liraya satılan sera çileği, üreticiyi memnun etti
YEREL HABERLER Kilosu 11- 12 liraya satılan sera çileği, üreticiyi ...
Kuzeninin böbreğiyle hayata tutundu
YEREL HABERLER Kuzeninin böbreğiyle hayata tutundu
Sanatseverler 9 Mart’ta Aydın Kanza’da “Buluşacak”
YEREL HABERLER Sanatseverler 9 Mart’ta Aydın Kanza’da “Buluşacak”
Kadınların kavgası, mahalle kavgasına dönüştü
YEREL HABERLER Kadınların kavgası, mahalle kavgasına dönüştü
Sürücüyü gözyaşlarına boğan ölümlü kaza güvenlik kamerasında Caddede spor yapan kişinin hafif ticari aracın çarpması sonucu öldüğü kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Sürücüyü gözyaşlarına boğan ölümlü kaza güvenlik ...
Başkan Tütüncü’den Sağlık-Sen’e taziye ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü’den Sağlık-Sen’e taziye ziyareti
Irk köpeklere VIP eğitim
YEREL HABERLER Irk köpeklere VIP eğitim
Çeltikçi'ye etnografya müzesi
YEREL HABERLER Çeltikçi'ye etnografya müzesi