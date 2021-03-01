40 yıl sonra baba mesleği ‘sepetçiliğe’ döndü

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Durmuş Uygun, 40 yıl sonra baba mesleği olan sepetçiliğe geri döndü. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçede kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri ayakta tutabilmek için proje üreteceklerini söyledi



Konyaaltı, modern köyleriyle de dikkat çekiyor. Modern yapıları, sosyal donatı alanları ile kent kimliği ön plana çıkan Konyaaltı, köy hayatı özlemi çekenler için de doğanın içinde güzellikler sunuyor. Konyaaltı Belediyesi, kent sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak projelerin yanında daha önce köy statüsünde yer alan mahallelerde hizmet üretmeye devam ediyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kırsala yatırımları önemsediklerini kaydetti.



“El emeğine vurgu”

Semih Esen, kırsal mahallerinin her birinin kendine özgü güzelliği olduğunu belirterek, bu özellikleri ile o bölgeleri ön plana çıkaracaklarını vurguladı. Konyaaltı’nın bazı mahallelerinde kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri ayakta tutan vatandaşlar olduğunu belirten Esen, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri belediye olarak yaşatmak için çaba gösterdiklerini kaydetti. İlçede kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri ayakta tutan kişileri bir araya getirerek proje üreteceklerini dile getiren Esen, “Bazı mesleklerin ekonomik açıdan çok gelir getirmese de ayakta kalmasının değerli olduğu kanısındayız. Bu tür meslekler kültürümüzü geleceğe aktarılmasında önemli işlev görüyor. Konyaaltı Belediyesi olarak sanatkarlarımızı imkanlar dahilinde desteklemeye devam edeceğiz. El emeği en yüce emeklerden biridir” dedi.



“Baba mesleğine döndü”

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olarak gösterilen sepetçilik, Konyaaltı’nda yeniden can buldu. Doyran Mahallesi’nde market işleten Durmuş Uygun, ekonomik sıkıntılar nedeniyle yıllar sonra tekrar baba mesleğini eline aldı. Markette boş kaldığı zamanlarda dağlardan topladığı malzemelerle ekmek selesi ve yumurta sepeti ören Uygun, market işlerinin kötü gittiği bu günlerde el işçiliğiyle kendisine ek gelir sağlıyor. Pandemi öncesi işlerinin iyi olduğunu, ancak pandeminin etkisiyle işlerinin azaldığını söyleyen Uygun, bu nedenle de dükkandaki boş zamanlarında yeniden baba mesleğini icra etmeye başladığını kaydetti. 40 yıl önce de sepetçilik yaptığını dile getiren Uygun, Konyaaltı Belediyesi’nin kendi mesleğinin içinde bulunduğu kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri ayakta tutmaya yönelik girişimlerini değerli olduğu aktardı.

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