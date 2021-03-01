Antalya'da terasta korkutan yangın

Antalya’da 3 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 13.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 921 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın terasında çıktı. Ali Yıldırım’a, ait terastaki malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede çatıya da sıçradı. Ali Yıldırım ve apartman sakinleri yangın tüpü ve su hortumu ile yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Çevredekiler ise yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar Yıldırım, yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri her ihtimale karşı çatıda inceleme ve soğutma çalışması yaptı. Panik yaşayan bina sakinleri ise zemine indi. Mal kaybının yaşandığı yangınla itfaiye ve polis inceleme başlattı.

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