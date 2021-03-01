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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tütüncü: “Mahalle başkanlarımız bizim gücümüz”

İHA

Tütüncü: “Mahalle başkanlarımız bizim gücümüz”

AK Parti Kepez İlçe Kadın Kolları Mahalle Başkanları Tanışma Toplantısı’nda konuşan Başkan Tütüncü, “Mahalle başkanlarımız her zaman bizim en büyük gücümüz” dedi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Kadın Kolları Mahalle Başkanları Tanışma Toplantısı’na katıldı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, partinin İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, Kepez İlçe Kadın Kolları Başkanı İlknur Kurt ve mahalle temsilcileri katıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kadın Kollarının güzel bir dönemden geçtiğini dile getirerek, “Mahalle başkanlarımız her zaman bizim en büyük gücümüz. Eğer hanımefendileri bir siyasi hareket oyununun içine en güzel şekilde dahil edersek, hep başarı gelir “ diye konuştu.

“Seçim başarısının kahramanı hanımefendiler”
Bu başarının Türk siyaset tarihindeki ilk örneğini de açıklayan Tütüncü, “1994 Belediye Seçimlerinde, İstanbul Belediye Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği örnektir. O dönemde cumhurbaşkanımız seçim başarısının en önemli kahramanlarının hanımefendiler olduğunu söylüyor. Hanımefendilerin büyük fedakarlıklarıyla muhteşem bir kampanya ya imza atılmış, olmaz denilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tayyip Erdoğan anlayışı tarafından kazanılmıştı. Bu çok önemli bir gelişmeydi” dedi.

“Gönüllere doğru bir şekilde girmeli “
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, siyaset yolculuğundaki anılarını da mahalle başkanlarıyla paylaştı. Türkiye’de gençlerden en çok oy alan belediye başkanı olduğuna hatırlatan Tütüncü, siyasette kalenin içten fethedilmesi gerektiğini söyledi. 2009 yılında belediye başkanı olduğunda 29 yaşında olduğunu vurgulayan Tütüncü, göreve geldiğinde haftanın büyük bir bölümünü okul ziyaretlerine ayırdığını, ‘Kepez’in Çocukları Meclisin Konukları’ projesiyle de günün büyük bir bölümünü de Kepez’in çocuklarıyla geçirdiğini dile getirdi. Tütüncü, “Ben kısa sürede Kepez’li çocukların, gençlerin ‘Hakan abisi’ oldum. O çocuklar büyüdü. 2019’da oy kullandı. Bizim seçim kampanyamızda da yer aldılar. Gençlerimizle özel bir iletişim alanı kurduk. Gençlerin oyu işte böyle alınır. Gönüle giden yol sevgi yoludur. Gönüle varamıyorsanız sandığa kadar varırsınız, ama oradan geri gelemezsiniz. Bizim yapmamız gereken iş gönüllere doğru bir şekilde girmek “diye konuştu.


“Siyaseti sevgiyle, nezaketle yapacağız”
Siyasette samimiyet, tevazu, alçak gönüllülüğün çok kıymetli değerler olduğunu söyleyen Tütüncü, “Biz siyaseti, sevgiyle, saygıyla, nezaketle yapacağız. Biz millete uzay çağını gösteriyoruz, bilimi gösteriyoruz, petrol aramayı gösteriyoruz, doğal gaz aramayı gösteriyoruz, Türk’ün vatanında, memleketinde ebediyete kadar burada ay yıldızlı bayrağın ve ezanların gölgesinde yaşayacağını anlatıyoruz, bunun için çalışıyoruz.” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “Birileri bölmeye parçalamaya çalışıyor. Milleti yok etmeye çalışıyor. Milleti kandırarak oy devşirmeye çalışıyor. Cenabı Hak kime yardım eder? Cenabı Hak doğruya yardım eder. Doğru yolda yürüyorsak yardımcımız Allah’tır. Biz kardeşiz, biriz beraberiz. Ben sizin belediye başkanınız değilim. Ben büyüklerimin kardeşi, daha büyüklerimin evladıyım, yaşıtlarımın arkadaşıyım, küçüklerimin de abisiyim.. Beni başkan olarak buradaki kardeşlerim görürse ben üzülürüm. Kardeşiniz, ağabeyiniz, evladınız olma makamında olursam bu benim için en büyük bahtiyarlık vesilesi. Çünkü makam geçtikten sonra hepsi gelip geçiyor. Hepimiz biriz ve beraberiz” diyerek sözlerini tamamladı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Kadın Kolları Mahalle Başkanları Tanışma Toplantısı’na katılan tüm kadınlara da kırmızı gül hediye etti.

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