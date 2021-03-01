İçerisinde 363 TL bulunan cüzdanı çalan şahıs tutuklandı

Muratpaşa’da bir şahsın içerisinde 363 TL bulunan cüzdanını yolda yürüdüğü esnada elinden alarak kaçan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 Şubat Cuma günü saat 17.58 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteki V.D. ile yapılan görüşmede; Çağlayan Mahallesi 2042 Sokak üzerinde yaya olarak yürüdüğü sırada, kırmızı kapüşonlu hırka giyimli, uzun boylu bir erkek şahsın arkasından gelerek, elinde bulunan kırmızı renkli, içerisinde 120 TL, 26 Dolar ve 55 Euro para bulunan cüzdanını alarak 2041 sokak istikametinden yaya olarak kaçtı. V.D., eşyalarını çalan şahıs hakkında davacı ve şikayetçi olduğunu bildirdi. Emniyet ekiplerince, şüpheli şahsın cüzdanın içerisinde bulunan paraları alarak bahse konu cüzdanı 2041 sokak üzerine attığı tespit edildi. Bahse konu cüzdan olay yeri inceleme ekiplerince incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Gasp Büro Amirliği personelleri tarafından yapılan detaylı alan ve saha çalışmasında, meydana gelen olayı gerçekleştiren şahsın B.K.A. olduğu tespit edildi. B.K.A., emniyet ekiplerince yakalanıp göz altına alındı. Şüpheli B.K.A. çıkarıldığı adli mercilerce 27 Şubat günü “Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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