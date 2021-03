Heykel Kafası Mimarlık CEO'su Abdulkadir Akdemir markasını anlattı

Instagramda milyonları kasıp kavuran bir sayfa var; Heykel Kafası. Heykel Kafası o kadar çok seviliyor ki Türkiye'nin en büyük mizah sayfalarından biri haline geldi. Takipçileri tarafından sürekli beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Kitlesinin büyük çoğunluğunu gençler oluştursa da 7'den 70'e herkes tarafından beğeniliyor, paylaşılıyor. Heykel Kafası Mimarlık tam da bu noktada devreye giriyor. Heykel Kafası Mimarlık CEO'su Abdulkadir Akdemir, markasını nasıl hayata geçirdiklerini anlattı.

Mimarlık projelerine her zaman ilgi duyduğunu belirten Abdulkadir Akdemir, profesyonel bir ekiple birlikte kendi tasarımlarını yaptıkları Heykel Kafası Mimarlık markasını kurdu. Akdemir, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Heykellerle donatılmış mekanlar çok ilgi çekici geliyordu. Sadece benim için geçerli değildi bu. Benden büyük 2 abim var ve abilerimle aynı hevesi paylaşıyorduk. Böyle olunca güçlü bir mimarlık markası kurmayı hedefledik. Markamızın ismi belliydi, Heykel Kafası Mimarlık olacaktı. İsmin tanımını yapmak istedik. Çok kişiye duyurmak istiyorduk bu sebeple Heykel Kafası isminde bir instagram hesabı kurduk. Mimarlık için güçlü bir ekibimiz vardı. Mimarından sosyal medya reklamları ile ilgilenen kişilere kadar sağlam bir ekip kurmuştuk. Bu ekiple birlikte Heykel Kafası sayfasına içerik üretmeye başladık. Sıfırdan kurduğumuz sayfamız 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde milyon takipçiye ulaştı. Böylece güçlü bir ekiple çalışmanın meyvesini kısa sürede almış olduk.”



“İçerikleri için büyük emek veriyoruz”

İçerikleri nasıl oluşturduklarını anlatan Akdemir, “İçeriklerimiz hep samimi, insanları eğlendiren türden oldu. Her içeriğe ayrı ayrı kafa yoruldu, her biri üzerinde çalışmalar gerçekleşti. Fotoğraflarından sözlerine kadar ayrı emek gösterildi. Hep zamanında yayımlandı, hiçbir zaman aksatma yapılmadı. Yani gerçek ve büyük emekler verildi. Sayfamız çok sevilince hiç reklam almadık. Sayfamız saf olarak kalsın ve takipçilerine sadece heykellerle alakalı içerikler göstersin istedik. Bu sayede sayfamızı takip eden herkes sadece Heykel Kafası içeriklerini görmüş oldu” dedi.



“Tasarımlarımızı hayata geçirdik”

Heykel Kafası ve Heykel Kafası Mimarlık sayfalarının neden ayrı olduğunu aktaran Akdemir, “Heykel Kafası kurulduğu günden bu yana hep çok sevildi. Takipçileri beğenilerle, yorumlarla, paylaşımlarıyla sevgilerini göstermekten hiç çekinmedi. Bu sebeple Heykel Kafası sayfasının saf haliyle devam etmesini istedik ve Heykel Kafası Mimarlık sayfasını ayrı kurduk. Bu vakte kadar mimar ekibimiz boş durmadı. Birbirinden güzel tasarımlar yaptı ve bunları hayata geçirdi. Bu yerlerin fotoğrafları çekildi, gerekli çalışmaları yapıldı. Eş zamanlı olarak projeler yürütüldü. Kısacası; Heykel Kafası Mimarlık güçlü ekibi ve yaptığı sağlam projeleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaya hazır hale geldi” diye konuştu.



“Ofis yakında hazır olacak”

Ekibinin tasarımlar barok mimariye oldukça ilgi duyduğunu belirten Akdemir, “Yapılan çalışmalar barok mimari ruhunu oldukça hissettiriyor. Şu sıralar yapımı için uğraşılan hoş bir ofis var, orayı sizlere göstermeyi ne kadar istediğimizi tahmin edemezsiniz. Tasarımlara bakarken bile o havaya girdiğinizi hissediyorsunuz. Barok mimarinin asilliği, mekana hem zarif hem de çok gösterişli bir hava veriyor. Kısa bir süre sonra yapımı bitecek. Bittiği zaman büyük bir hevesle sizlere göstereceğiz. ‘Heykel Kafası Mimarlık Gururlar Sunar’ başlıklarını görmeniz yakındır, hazır olun” şeklinde konuştu.

Son olarak markasıyla ilgili düşüncelerini de ifade eden Akdemir, “Heykel Kafası Mimarlık CEO'su olmaktan çok memnunum. Hayallerimin peşinden koşuyor olmak gerçekten paha biçilemez bir duygu. Herkesin bu duyguyu yaşamasını isterim. Hayalleriniz için çalıştığınız zaman kendinizi çalışıyor gibi hissetmiyorsunuz. Hayallerinizi gerçekleştiriyor olmanın verdiği tarifi imkansız lezzeti tadıyorsunuz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

