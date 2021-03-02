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Tur ve balıkçı tekneleri, sezona hazırlanıyor

DHA

Tur ve balıkçı tekneleri, sezona hazırlanıyor


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sezon sonunda bakım yapılması için karaya çekilen tekneler, yeni sezon için hazırlanıyor. Tekne sahipleri, mart ayında kısıtlamaların esnetilmesiyle teknelerin denizle buluşmasını bekliyor.
Turizm kenti Antalya'nın en büyük limanı ve balıkçı barınağında bugünlerde hummalı çalışma sürüyor. Geçen yaz boyunca hem tur hem de balıkçı tekneleri Akdeniz'in mavi sularında sezonu tamamlamış, bu süreçte kiminin boyası eskimiş, kiminde ise çatlak ve kırıklar oluşmuştu. Tekne sahipleri sezon sonunda karaya çıkardıkları teknelerini yeni sezona yetiştirmek için çabalıyor. Teknelerin boyası yenilenirken zarar gören yerler ise onarılıyor.
400'e yakın teknenin bulunduğu alanda işlemler ise aşama aşama ilerliyor. En son boyama işi yapılıp tekne suya indirilmeye hazır hale getiriliyor. Tekne sahipleri kısıtlamanın esnetileceği ve teknelerini yeniden suya indirecekleri günü bekliyor.
Teknede bakım yapan Murat Zaifoğlu, 20 yıldır denizle iç içe olduğunu söyledi. Limanda 400'e yakın tekne olduğunu kaydeden Zaifoğlu, "Şu aylar, teknelerin bakım zamanı. Bakımları yapıp teknelerimizi suya indirmeyi bekliyoruz. Mart ayında esneklik olursa iyi olacak. Turistler gelecek, herkes denize girmek istiyor. İyi olacak diye bekliyoruz" dedi.
Marangoz Tahir Ay, teknelerin bakımını yaparak sezona hazır hale getirdiklerini ifade etti. Ay, pasta, cila, kırık ve çatlakların onarımı gibi işleri büyük titizlikle yaptığını, bir teknenin bakımının tamamlanmasının 6 ay kadar sürebildiğini söyledi.
Karaya çekilen bir teknenin pasta cila işini yapan Bayram Çay ise 15 gün sonra teknenin işinin biteceğini ve denize ineceğini söyledi. Bir teknenin bakım maliyetinin yaklaşık 30-40 bin lira olduğunu belirten Çay, "Boyanın ardından bu tekne de denize inecek. Sezon boyunca hizmet edecek" dedi.
TEKNENİN ALTINA 'ZEHİRLİ BOYA' SÜRÜLÜYOR
Teknelerin, suyun içinde bulunan kısımlarının, deniz yaşamının tüm etkilerine açık olması nedeniyle bakıma ihtiyacı oluyor. Suda kalan kısımlara teknenin karinası adı verilirken bu bölgeler zamanla denizde yaşayan yosunlar, kabuklu midyeler, balçık organizmalar ve türevleriyle kaplanıyor. Karinanın bu türden sürtünmeyi artıran oluşumlarla kaplanması, tekne hızında yüzde 25'lere varan hız kaybına neden oluyor. Bu hız kaybını önlemek adına tekne altına birkaç kattan oluşan bir çeşit boya sürülüyor. 'Zehirli boya' denilen bu boya türü, deniz canlılarına ya da suya zehir bırakmazken üzerine tutunan deniz canlılarıyla birlikte toz halinde suda çözündüğü için zehirli olarak adlandırılıyor. Zehirli boya sayesinde teknenin karinasının ömrü uzarken, hız veriminde ise kayıp yaşanmıyor. Suya inmeye hazır tüm teknelere bu zehirli boyadan sürülüyor.
Zehirli boya işini yapanlardan Cengizhan İsfendiyaroğlu, "Zehirli boyayı birkaç kat yani bir film tabaka oluşturacak kadar sürüyoruz. Bu boya denize ya da canlılara zarar vermez. Üzerinde bir şeyin tutunmasına izin vermediği için 'zehirli' deniliyor. Bu boya olmazsa hem hızdan kaybımız olur hem de yakıt sarfiyatımız fazla olur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-03-02 08:07:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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