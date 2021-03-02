Kardeşinin öldüğü yangında yüzde 84 engelli hale geldi, futbolla hayata tutundu



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 5 yaşındayken evde çıkan yangında yüzü ve elleri yanarak yüzde 84 engelli hale gelen, ikiz kardeşlerinden birini de bu yangında kaybeden Ahmet Alagöz (26), futbol sayesinde hayata tutunmayı başardı. Alagöz, futbolda iyi bir performans sergileyip, 2 şampiyonluk ve 1 gol krallığı sevinci yaşadı.

Ahmet Alagöz, düğünlerde enstrüman çalarak ailesini geçindiren müzisyen bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Alagöz, 5 yaşındayken ailesinin evde olmadığı bir anda kendisinden 1 yaş küçük olan ikiz kardeşleri Aslı ve Rabia ile birlikte kibritle oynamaya başladı. Bu sırada evde yangın çıkarken, Ahmet ve kardeşleri, komşularının yardımıyla evden çıkartıldı. Durumu ağır olan kardeşlerden Rabia, kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

YÜZÜ YANDI, İKİ ELİ PARMAKLARINDAN KESİLDİ

Evde çıkan yangından dolayı Ahmet Alagöz'ün yüzü tamamen yanarken, iki eli de yapılan operasyonlarla parmaklarından kesildi ve yüzde 84 engelli hale geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık 15 operasyon geçiren Ahmet Alagöz, eğitimini de tamamlayamadı.

FUTBOLLA HAYATA TUTUNDU

Arkadaşlarının kendisinden uzaklaşmaya başlamasıyla Ahmet Alagöz, evine yakın olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Zeytinköy futbol tesislerine gitmeye başladı. Burada dönemin tesis amiri ve amatör küme takımlarından Çallıspor'un antrenörü Ekrem Yünlü ile tanıştı. Yünlü'nün yardımıyla ilk lisansını çıkartan Ahmet Alagöz, amatör küme maçlarında oynamaya başladı.

ATTIĞI GOLLERLE 2 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

İyi bir performans sergileyen Alagöz, 2012 senesinde Antalya amatör lig ekiplerinden Antalyagücü'ne transfer oldu. Alagöz, Antalyagücü'nde 2 sezon futbol oynarken, attığı 32 golün yanı sıra, iki de şampiyonluk sevinci yaşadı. Futbol sayesinde hayata tutunan Ahmet Alagöz, dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren pandemi nedeniyle de bir yıl futboldan uzak kaldı. Çok sevdiği futbolu çalışmak için bırakan Alagöz, yüzündeki ve elindeki yanıklardan dolayı iş bulmakta güçlük çekiyor.

'YANGINDA KARDEŞİM HAYATINI KAYBETTİ'

Ev yangınında kardeşini kaybettiğini, kendisinin de yüzü ile ellerinde ciddi yanıklar meydana geldiğini ifade eden Ahmet Alagöz, "1999 yılında çıkan yangında kardeşim hayatını kaybetti. Beni de hastaneye kaldırdılar. Yangından dolayı yüzüm, elim ve ayağımda ciddi yanıklar meydana geldi. İzlerden dolayı 15-20'ye yakın ameliyat geçirdim. Bir ayağım sağlam, ellerim yanmadan dolayı kesildi, yüzümde de yanık izleri var" dedi.

'İNSANLAR BENİ ARASINA ALMIYORDU'

İnsanların eli ve yüzündeki yanıklardan dolayı kendisini aralarına almadığını söyleyen Alagöz, futbol sayesinde hayata tutunduğunu belirtti. Ahmet Alagöz, "Evimiz futbol sahalarına yakın olunca ben de gidip gelmeye başladım. Beni burada aralarına aldılar ve futbola başladım. Gol kralı oldum, asistler yaptım. Bir süre devam ettim ama sonrasında futbolu bırakmak zorunda kaldım" diye konuştu.

Yangında bir tek ayaklarının sağlam kaldığını dile getiren Alagöz, ailesine destek olmak için futbolu bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Alagöz, "Benim engelim olduğu için bir maaş alıyorum ama o da elektrik, su faturasıyla kiraya gidiyor. Yüzümdeki ve elimdeki engelden dolayı iş bulmakta güçlük çekiyorum" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-03-02 11:01:29



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