Hırsızlığa teşebbüsten tutuklanan Özbek, vakıf binasına üşüdüğü için girdiğini öne sürdü



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Yetim ve Muhtaç Çocuklara Yardım Vakfı'na (AYÇOV) açık olan kapıdan giren Özbek Valinazar Rajabov (28), polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde "Üşüdüğüm için girdim" diyen Rajabov, 'hırsızlığa teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki AYÇOV'da meydana geldi. Özbekistan'dan Türkiye'ye 2 yıl önce gelen Valinazar Rajabov, İstanbul'da günübirlik işlerde çalıştı. Burada işveren tarafından darbedildiği ve psikolojisinin bozulduğu öne sürülen Rajabov, 1 ay önce Antalya'ya geldi. Oturma izni olmayan ve kalacak yeri bulunmayan Özbek genç, Antalya sokaklarında yaşamaya başladı.

Dün sabah AYÇOV binasına gelen Valinazar Rajabov, açık bahçe kapısından içeri girdi. Saat 10.00 sıralarında bir kişinin vakıf binasına girdiği ihbarını alan polis, adrese gitti. Ekipler, Valinazar Rajabov'u vakıf binasında gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, vakıf başkanının odasındaki masada bulunan dizüstü bilgisayarın, koltuk üzerinde olduğu görüldü.

Valinazar Rajabov, ifadesinin ardından 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'hırsızlığa teşebbüs' suçlarından adliyeye sevk edildi. 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan Rajabov, "Emniyetteki ifademi tekrar ederim. Ben oraya üşüdüğüm için girdim. Uyudum ve 3 saat sonra da polisler gelip beni aldı. Dizüstü bilgisayarın masadan alınarak koltuğa nasıl bırakıldığını bilmiyorum. Bilgisayara dokunmadım. Hırsızlık kastım yoktu. Söz konusu yere geldiğimde zaten kapı açıktı. Vakfa herhangi bir zarar da vermedim. Ayrıca, Türkiye'ye geldikten sonra herhangi bir hırsızlığım ve konut dokunulmazlığım yoktur" dedi.

Şüphelinin avukatı ise Valinazar Rajabov'un barınmak için vakfa girdiğini belirterek, belirtilen yerde hırsızlık olayının meydana gelmediğini, kapılarda da zorlama olmadığını söyledi. Valinazar Rajabov, 'hırsızlığa teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Cezaevine götürülmek için adliyeden çıkarılan Rajabov'un "Açım" demesi üzerine bir polis memuru kumanyasını verdi. Üst kısmı çıplak haldeki Özbek Valinazar Rajabov'a, bir tişört verildi. Valinazar Rajabov, polis aracına alınmak üzereyken rahatsızlandı. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Valinazar Rajabov, tedavisinin ardından cezaevine götürüldü.

Vakıf yetkilisi, polisin bir gün önce başka bir olaydan dolayı şüpheli hakkında işlem yaptığını belirterek, kilitli kapıdan hırsızlık amacı için içeriye girdiğini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-03-02 11:24:04



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