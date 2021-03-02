Profesörden çobanlık dersi Ali Çandır: “ Gelen talepler doğrultusunda sığır yetiştiriciliği eğitimi vereceğiz”

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım Müdürlüğü, pandemi döneminde tarımsal eğitimi kesintisiz sürdürüyor. Ortaklaşa yürütülen Tarım Eğitim Programı çerçevesinde 614 Mart tarihleri arasında Sığır Yetiştiriciliği Eğitimi verilecek.

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi ve Ulusal Süt Konseyi Başkanı Prof. Dr. Muhittin Özder, sığır yetiştiriciliğine dair her şeyi paylaşacak. Süt sığırlarında damızlık seçimi ve sürü yönetimini anlatacak olan Prof. Dr. Özder, dünyada ve Türkiye’de süt sektörü ve sığır ırkları, süt sığırlarında sağım süt üretimi etkileyen unsurlar, süt sığırında bakım sığır besiciliği başlıklarıyla eğitim verecek. Hafta sonları online devam edecek eğitim, ücretsiz ve belgeli olacak. Eğitime katılmak isteyenler Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün web sitesinden kayıt yaptırabilecek. Eğitim youtube üzerinden de canlı yayınlanacak.



“Hayvan yetiştiriciliğinde eğitim önemli”

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, pandemi günlerinde düzenledikleri tarım eğitimlerine ilginin yoğun olduğunu bildirdi. Hayvancılığın ülke tarımı ve ekonomisi için önemini belirten Çandır, sığır yetiştiriciliğinin de zor ve önemli bir alan olduğunu kaydetti. Tarımla uğraşan kesimin bu işi eğitimli bir şekilde yapmasından yana olduklarını, hayvan yetiştiriciliğinde de eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayan Çandır, “Gelen talepler doğrultusunda sığır yetiştiriciliği eğitimi vereceğiz. Eğitimi, alanında çok önemli bir isim olan Prof. Dr. Muhittin Özder verecek. Eğitime katılanların sığır yetiştiriciliğini daha bilinçli şekilde yapacağına inanıyor, katılımcılara başarılar diliyorum” dedi.



“Ücretsiz, belgeli eğitim”

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, hayvan yetiştiriciliği ile uğraşanların ve uğraşmak isteyenleri güncel bilgilerle donatmak istediklerini belirtirken, eğitimi bu çerçevede düzenlediklerini söyledi. Karaca, sığır yetiştiriciliği eğitime ilginin yoğun olduğunu kaydederken, eğitime Almanya, KKTC, Suriye, Burkina Faso, Bulgaristan, Çin gibi birçok ülkeden çok sayıda başvuru geldiğini söyledi. Eğitimin ardından yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara belge verileceğini belirten Karaca, eğitimlerin ücretsiz olduğunu vurguladı.

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