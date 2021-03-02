Kaş Belediyesinden esnafa kira desteği Kaş Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı

Kaş Belediye Meclisi, Mart ayı toplantısı Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yönetiminde pandemi kuralları gözetilerek yapıldı. Tam kapalı olan işletmelerden halı saha, düğün salonu gibi Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsayacak şekilde 3 ay kira alınmaması, kısmen kapalı olan berber, güzellik salonu, restoran, kafe gibi işletmelerden kira gelirlerinin yüzde 50 oranında alınması oybirliğiyle kabul edildi.

Kaş Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan toplantıda konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, gündemi değerlendirdi.24 yıl önce yaşanan 28 Şubat sürecine değinen Başkan Ulutaş, “Millet iradesine darbe vurulan günlerden biriydi. Siyaset içerisinde zaman zaman millet iradesi sonlandırılmaya çalışılıyor. Bunları kabul etmek kesinlikle doğru değil” dedi.

Hain terör örgütü tarafından 13 sivil vatandaşın Gara’da canice katledildiğini ifade eden Başkan Ulutaş, şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.Başkan Ulutaş, belediye olarak proje çalışmalarına devam ettiklerini, bu ay içerisinde de ihaleler yapacaklarını anlattı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım Bakanlığına gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendiren Başkan Ulutaş, “Kültür ve Turizm Bakanına, protokol kapsamında kültür merkezimize yüzde 50 desteğinden dolayı teşekkür ettik. Devam eden projelerimize destek taleplerimizi ilettik. Yeni yapacağımız projelerle ilgili destek taleplerimiz oldu. Kendileri özellikle ‘Patara Yılı’ çerçevesinde oradaki hem tarihi yerlerin onarılması hem de tarihin ayağa kaldırılması çalışmalarına destek olduklarını, bundan sonra da destek olacaklarını ifade ettiler” diye konuştu.



“Köy yerleşik alanı ve imar çalışmaları sürüyor”

Ulutaş, köy yerleşik alanları ve imar çalışmalarının sürdüğünü belirterek “Tarım bakan yardımcısıyla görüştük. 23 mahallemizde köy yerleşik alanı çalışmamız var. Bu çalışmanın ivedilikle tamamlanmasını, neticelenmesini ve akabinde Büyükşehir Belediye Meclisinden geçirilerek, vatandaşlarımızın orada ruhsatlı şekilde inşai faaliyet yapabilmelerine imkan sağlayacak çalışmalara geçmek istiyoruz. Ayrıca Çayköy, Üzümlü, İslamlar’daki imar çalışmalarını Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanı olduğu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütüyor. Bunun bir an önce tamamlanmasını ve oradaki hemşehrilerimizin binalarını ruhsatlı şekilde yapabilmesinin önünü açmaya çalışıyoruz ” şeklinde konuştu.

Başkan Ulutaş’ın ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcülerinin konuşmasının ardından gündeme geçildi. Toplantıda, Karadağ Mahallesi’nde 301 ada 9 ve 11 parsellerin Sosyal Tesis Alanı Uygulama İmar Planı konusu, 1 bölü bin ölçekli Kalkan İlave Revizyon İmar Planı konusu görüşülerek, komisyona havalesi oybirliğiyle kabul edildi. Sayıştay Başkanlığı tarafından yeniden düzenlenmesi istenilen Kaş Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği görüşülerek, oyçokluğuyla kabul edildi.



" Kaş Belediyesinden esnafa kira desteği"

Kaş Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince kiraya verilmiş olan gayrimenkuller hakkında 2020/27 sayılı genelge doğrultusunda işlem yapılması konusu görüşüldü. Tam kapalı olan işletmelerden halı saha, düğün salonu gibi Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsayacak şekilde 3 ay kira alınmaması, kısmen kapalı olan berber, güzellik salonu, restoran, kafe gibi işletmelerden kira gelirlerinin yüzde 50 oranında alınması oybirliğiyle kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.