Kepez buğday tarlalarına gözü gibi bakıyor

Kepez Belediyesi, yüksek verim alabilmek için 11 ton buğday ektiği 540 dönüm tarlasına gözü gibi bakıyor. Bereketi müjdeleyen buğday tarlalarının ilaçlaması ve gübrelemesi titiz bir şekilde yapılıyor.

Kepez Belediyesinin, atıl tarım arazilerinde üretim yapılmasını teşvik etmek amacıyla 540 dönüm araziye ektiği buğday tohumları, bereketli ve sağlıklı bir şekilde büyüyor.

İlçenin kuzeyinde kırsal alanda yer alan Kirişçiler Mahallesi’nde oluşturulan 200 dönümlük Antalya Orman Çiftliği’ne ve bölgede atıl halde iken tarlaya dönüştürülen 340 dönümlük araziye 11 ton buğday ekilmişti.

Toplamda 540 dönümden oluşan Kepez’in buğday tarlaları, kış mevsiminin de yağışlı geçmesiyle adeta bereketi müjdeliyor. Uzun yıllar üretimin yapılmamasından dolayı taşlık ve çalılık bir alan haline gelen 540 dönüm arazi, buğday tohumlarının büyümesiyle bereketi müjdeleyen yemyeşil bir ovaya dönüştü.



“Kepez buğday ovalarına 18 ton gübre”

Kepez Belediyesi, hedeflediği verimi alabilmek için de buğday tarlalarının bakımını titiz bir şekilde yapılıyor. Ekim sırasında 10 ton gübre atılan tarlalara, buğdaylar filizlenmeye başladığı sırada da 4 ton üre gübresi serpildi.

Bahar mevsimiyle birlikte sap evresine gelen buğday tarları, yaklaşık 20 kişilik bir ekibin elleriyle serptiği 4 ton magnezyum sülfat gübresiyle de beslendi.

Yabancı otların olmaması için de tarlalarda 60 litre ilaçlama gerçekleştirdi.

Belediye yetkilileri, Mayıs’ın sonunda ya da Haziran’ın ilk haftasında başlayacak olan hasat zamanına kadar da buğday tarlalarındaki gelişmeleri saha ziyaretleriyle yakından takip edeceklerine ifade ettiler. Yetkililer, olası bir hastalık halinde de buğday tarlalarında gerekli ilaçlamanın yapılacağını belirttiler.



“1 milyon 250 bin ekmek”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, 540 dönüm araziye ektikleri 11 ton buğdayın hasadını nasıl değerlendireceklerini şu şekilde açıklamıştı: “Hasat edilen buğdaylar una dönüştürüldükten sonra ekmek fabrikamızda ekmek olacak ve sosyal belediyecilik uygulamalarımız kapsamında da değişik yollarla halkımıza armağan edilecek. Tarlalarımızdan hasat ettiğimiz buğdaydan 1 milyon 250 bin adet ekmek üretmeyi düşünüyoruz. 1 milyon 250 bin adet ekmeği de yıl boyunca hemşerilerimizle paylaşacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.