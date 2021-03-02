Antalyalı kadınlar mor şemsiye altında buluşuyor

Antalya’da kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde eşitsizliğe, ayrımcılığa ve şiddete karşı Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Mor Şemsiyesi’ altında buluşuyor. 8 Mart’ta, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda, her meslekten kadın bir araya gelecek ve ‘Hür Doğdum Hür Yaşarım’ şarkısıyla dans edecek.

Pandemi nedeniyle geçen yıl verilen aranın ardından Muratpaşa Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri bu yıl kaldığı yerden devam ediyor. 2019’da 3 bin 500 kadın Türkiye haritası oluşturup Erik Dalı oynadığı etkinliğin ardından kadınlar bu kez eşitsizliğe, ayrımcılığa ve şiddete karşı Muratpaşa’nın Mor Şemsiyesi altında buluşacak.

Başta sağlıkçılar olmak üzere her meslekten kadın, 8 Mart’ta, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları kapsamında bir araya gelecek. Ajda Pekkan’ın 70’li yıllara damgasını vuran ve



“Hür doğdum, hür yaşarım. Kime ne, kime ne. Köle miyim sana ben, ay, sana ne” sözleri kadınların diline marş olan şarkısı eşliğinde dans edip mor şemsiyelerini açacak. Muratpaşa Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği, 16 yaşındayken yaşadığı tacizi “O yüzden kadınların susmaması, bedenlerine sahip çıkmaları, şiddeti hak etmediklerine ve eksik olmadıklarına inanmaları çok önemli” şeklinde anlatarak açıklayan Aydilge konseriyle sona erecek.



Muratpaşa Belediyesi’nin 8 Mart Pazartesi günü saat 15.00’de başlayacak etkinliğine katılmak isteyen kadınlar, Turunç Masa’nın çağrı merkezine HES kodlarıyla birlikte isimlerini bilmeleri yeterli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.