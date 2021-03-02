Saklıkent kültür ve sanatla renklenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 35 Mart tarihleri arasında ‘Saklıkent Sanat Kampı’ adıyla Kültür Sanat Çalıştayı düzenliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 35 Mart tarihleri arasında sosyal mesafeli ve maskeli ‘Saklıkent Sanat Kampı’ Kültür Sanat Çalıştayı düzenlenecek. Saklıkent’te yapılacak ve üç gün sürecek etkinlikte; Prof Dr. Fatih Başbuğ tarafından Resim Çalıştayı, Doç. Dr Mehmet Ali Eroğlu tarafından Geleneksel Sanatlar Çalıştayı gerçekleştirilecek. Proje Koordinatörlüğünü Doç. Dr Mehmet Ali Eroğlu’nun yaptığı Saklıkent Sanat Kampı’nda ayrıca Kar Heykel Çalıştayı düzenlenirken, Büyük Ebatlı Atatürk Türk Bayrağı ve Atatürk portre yapılacak.

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