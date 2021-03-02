Çatıdan girip, çelik kasayı çalan şüpheli yakalandı



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da çatıdan girdiği evden, içerisinde 47 tam altın, 1000 dolar, 3 bin 500 lira, 15 bin Suriye Lirası, 25 cep telefonu bulunan çelik kasayı çalan Suriye uyruklu A.A., polis tarafından yakalandı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde, Suriye uyruklu T.M.A. ve M.M.A'ya ait evden, içerisinde 47 tam altın, 1000 dolar, 3 bin 500 lira, 15 bin Suriye Lirası, çeşitli markalarda sıfır ve ikinci el 25 cep telefonu bulanan çelik kasanın çatıdan girilerek çalınmasının ardından çalışma başlattı. Çelik kasa, Beşkonaklar Mahallesi'nde su kanalında çuval içerisinde bulundu. Kasadaki siyah el çantası, çeşitli evrak ile kasanın gizli bölmesindeki 47 tam altın sahibine teslim edildi.

Hırsızlık şüphelisi Suriye uyruklu A.A., Baraj Mahallesi'ndeki evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede, 9 bin Suriye Lirası, 4 bin 265 lira, 3 yüzük, 1 bileklik ve 14 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-03-02 15:00:31



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