Eşi, şizofren oğlu tarafından öldürülen koca: Bir tarafta oğlum, bir tarafta karım (3)

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`HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM´ DEDİ, TUTUKLANDI

Dün annesini boğazından bıçaklayarak öldüren şizofreni hastası Bahadır Aktürk, jandarma ekipleirnce getirildiği Manavgat Adliyesi´nde önce cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı. Bahadır Aktürk´ün olaya ilişkin sorulara, "Hiçbir şey hatırlamıyorum, ben kendimde değildim, bilmiyorum" diye cevap verdiği öğrenildi. Tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bahadır Aktürk, `üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürmek´ suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-03-02 21:18:32



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