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Eşi, şizofren oğlu tarafından öldürülen koca: Bir tarafta oğlum, bir tarafta karım (3)

DHA

Eşi, şizofren oğlu tarafından öldürülen koca: Bir tarafta oğlum, bir tarafta karım (3)


`HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM´ DEDİ, TUTUKLANDI
Dün annesini boğazından bıçaklayarak öldüren şizofreni hastası Bahadır Aktürk, jandarma ekipleirnce getirildiği Manavgat Adliyesi´nde önce cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı. Bahadır Aktürk´ün olaya ilişkin sorulara, "Hiçbir şey hatırlamıyorum, ben kendimde değildim, bilmiyorum" diye cevap verdiği öğrenildi. Tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bahadır Aktürk, `üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürmek´ suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-03-02 21:18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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