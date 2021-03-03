Antalya-Konya karayolunda ulaşım normale döndü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’yı Konya’ya bağlayan AksekiSeyişehir karayolunda ulaşım normale döndü.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde dün saat 15.00 civarında başlayan kar yağışı nedeniyle gece 21.00 sıralarında tırların geçişine izin verilmedi. Çekici türü araçlar Akseki Bölge Trafik ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendirildi.

Dün saat 15.00 civarında Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden itibaren başlayan kar yağışı sonrası bölgede kar kalınlığının yer yer 2030 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı. Kısıtlamanın da etkisiyle trafikte herhangi bir aksama meydana gelmediği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.