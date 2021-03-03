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Ersun Yanal'ın Süper Lig'de 500'üncü maçı Fenerbahçe

DHA

Ersun Yanal'ın Süper Lig'de 500'üncü maçı Fenerbahçe


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)FRAPORT TAV Antalyaspor'un 59 yaşındaki teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig tarihindeki 500'üncü maçına şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe karşısında çıkacak. Tecrübeli çalıştırıcı, teknik adam olarak çıktığı 499 maçta 213 galibiyet, 131 beraberlik ve 155 mağlubiyet aldı. Yanal, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe ile tek lig şampiyonluğunu elde etti.
Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un başına geçen tecrübeli teknik adam Ersun Yanal, lig kariyerinde 500'üncü maçına, şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe karşısında çıkacak. Ersun Yanal, Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rıza Çalımbay, Yılmaz Vural ve Aykut Kocaman'dan sonra bu başarıya ulaşan 6'ncı teknik direktör olacak.
TOPLAMDA 609 MAÇA ÇIKTI
Teknik direktör Yanal, çalıştırdığı takımlarla toplamda 609 maça çıktı. Bu mücadelelerde 273 galibiyet, 151 beraberlik ve 185 yenilgi elde etti. Ersun Yanal, ligde Denizlispor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişehirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor olmak üzere 8 takımı çalıştırdı. Yanal, ayrıca Türkiye A Milli takımın başında da 9 maça çıkarken 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Başarılı teknik adam, Süper Lig'de ise 499 maça çıktı. Yanal'ın takımları bu mücadelelerde 213 galibiyet, 131 beraberlik ve 155 yenilgi elde etti.
EN ÇOK TRABZONSPOR'UN BAŞINDA BULUNDU
Ersun Yanal, 3 kez Trabzonspor'un başında teknik adam olarak bulunurken, 148 maçta 67 galibiyet, 36 beraberlik ve 45 yenilgi aldı. 2 kez Fenerbahçe'yi çalıştıran Yanal, 96 maçta 51 galibiyet, 21 beraberlik ve 24 yenilgi alırken, kariyerindeki tek şampiyonluğu da sarı lacivertli takımla elde etti. Yanal, Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonu oldu. Yanal'ın şampiyon olan takımı 34 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
ANTALYASPOR İLE TOPLAM 22 MAÇ
Ligin 9'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü olarak görev alan Ersun Yanal, takımın başında toplam 22 maça çıktı. Akdeniz ekibi Ersun Yanal ile ligde 18 maçta 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 yenilgi alarak toplam 25 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı beyazlı takım başarılı çalıştırıcı ile oynadığı 4 Türkiye Kupası maçının tamamını kazandı. Tecrübeli teknik adam, lig kariyerinde 500'üncü maçına şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe karşısında çıkarak, bunu başaran 6'ncı teknik direktör olacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-03-03 11:14:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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