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Çoban Kader'in hayali milli takım forması

DHA

Çoban Kader'in hayali milli takım forması


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da hayalini kurduğu spor lisesinde yatılı okuyan Kader Karamusaoğlu (18), arkadaşlarından görüp başladığı dart sporundaki başarısıyla gurur kaynağı oldu. Okulundan ve dart antrenmanlarından kalan zamanlarda, hayvancılıkla uğraşan ailesine; keçilere çobanlık yaparak destek veren Kader, "Keçilerimi otlatırken, şampiyonluklar kazanıp, milli takım forması giymeyi ve dart antrenörü olmayı hayal ediyorum" dedi.
Akseki'de hayvancılık ve çiftçilikle geçimini sağlayan Karamusaoğlu ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü Kader, 4 yıl önce Antalya Spor Lisesi'ni kazandı. Antalya'da yatılı eğitim gören Kader, okulda dart antrenmanı yapan sporcuları izledikten sonra bu spora merak sardı. Antrenör Erdoğan Kaş'ın yönlendirmesiyle dart sporuna başlayan Kader, 3 yıldır eğitimini sürdürüp, antrenmana katılarak turnuvalarda mücadele ediyor. Okullar arası turnuvalarda Türkiye ikinciliği kazanan Kader, Türkiye Şampiyonası'nda da 3 kez bronz madalyanın sahibi oldu.
KEÇİLERİ OTLATIRKEN DERS ÇALIŞIP ANTREMANINI DA AKSATMIYOR
12´nci sınıfta eğitimini sürdüren Kader, pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime getirilen kısıtlama sonra Akseki'deki ailesinin yanına giderek, keçilerine çobanlık yaptı. Çocukluğundan itibaren ailesine bahçe işlerinde yardım eden, keçilerin bakımını yapan Kader, pandemi döneminde derslerine de antrenmanına da ara vermedi. Sabah erken saatte kalkıp keçileri otlatmaya götüren Kader, kalan saatlerde de dersine çalışıp antrenman yapmaya devam etti. Evde boş zamanlarda dart ve okuyla antrenman yapan Kader, pandemi nedeniyle ertelenen turnuvalara şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor. Üniversite sınavına da hazırlanan Kader, çobanlık yaparak, spor ve eğitim hayatını bir arada başarıyla sürdürmek istediğini söyledi.
Spor lisesinde eğitim görme hayalini gerçekleştirmek için Akseki'deki ailesinden ayrı Antalya'da yatılı okulda eğitimini sürdürdüğünü anlatan Kader, ilk defa okulda tanıştığı dart sporuyla ilgili yeni hayalleri oluştuğunu dile getirdi. Keçilerine çobanlık yaparken, dart milli takımıyla başarılar kazanıp, antrenör olmayı hayal ettiğini anlatan Kader, "Hayalini kurduğum spor lisesine geldim. Son sınıfta okuyorum. Çiftçi ailenin çocuğuyum. Keçilerimiz var. Okuldan kalan zamanlarda, tatil dönemlerinde çobanlık yapıyorum. Bana çoban dediklerinde üzülmüyor, utanmıyorum. Çünkü çobanlığı çok seviyorum. Aileme yardımcı oluyorum. Spor lisesinde dart sporuyla tanıştım ve bu sporu öğrendim. Turnuvalarda derece elde ettim. Çobanlık yaparken eğitim gördüğüm okulda yeni hayallerim oldu. Bazı imkansızlıklardan dolayı turnuvalarda şampiyonluk kazanamadım ama hayalini kurduğum milli takım formasını giymek için çok çalışacağım. Keçilerimi otlatırken, dinlendiğim zamanlarda hayal kuruyorum. Keçilerimi otlatırken, şampiyonluklar kazanıp, milli takım forması giymeyi ve dart antrenörü olmayı hayal ediyorum. Bunun için aileme yardımcı oluyorum, darta ve derslerime çok çalışıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2021-03-03 11:36:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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