Antalya'da hazine ve sarı alan arazilerindeki ağaç katliamına tepki Devletin sadece tarımsal üretim için satışa çıkaracağı arazilerde yapılan ağaç katliamı tepki çekti

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır Mahallesi'nde hazine ve sarı alan olarak belirlenen makilik ve ormanlık alanda kepçelerle yapılan tahribat yöre halkının tepkisine neden oldu.

Kent merkezine uzaklığı 45 kilometre olan, son dönemde müstakil ve yayla evi yapmak isteyenlerin cazibe merkezi konumundaki 1350 rakımlı Yarbaş Çandır Mahallesi’nde bilinçsiz şekilde yapıldığı iddia edilen makilik ve ormanlık alandaki tahribat bölgede yaşayanların tepkisine neden oldu. Mahallenin Kökez, Franca ve Pınarbaşı bölgelerindeki makilik alanlar kepçelerle tahrip edilip arazi haline getirildi. Hazine ve sarı alan olarak değerlendirildiği iddia edilen alanlarda, Orman Bölge Müdürlüğünce dikilen çam fidanlarının da yerlerinden söküldüğü öne sürüldü. Yol kenarında olan alanın ön tarafındaki ağaçların kamuflaj için kesilmediği, arka bölümde görünmeyen bölgede ise kepçelerle çalışma yapıldığı görüldü. Makilerin kesilip yol kenarlarına biriktirildiği gözlemlendi. Bazı alanlarda ise kesilen makilerin olduğu gibi kaldığı dikkat çekti.

Mahalle sakinlerinin en büyük tepkisi ise sedir ağaçları ile çevrili alanda iş makineleri ile arazi açma çalışması oldu. İş makinesinin bu alanda ardıç ağaçlarını yıktığı ve onlarca sedir ağacı fidanını tahrip ettiği görüldü. Köylüler yapılan tahribatı da cep telefonu kamerası ile görüntüledi.



"Çam fidanları talan edildi"

Mahalle sakini ve aynı zamanda muhtar azası olan Kadir Çakmak, Esirik Gediği denilen alandaki çam fidanlarının yıllar önce Orman Bölge Müdürlüğünce dikildiğini söyledi. Sarı alan çalışması yapılan alanda bazı kişilerin ağaç katliamı yaptığını dile getiren Çakmak, “Yetkilileri getirdiğimizde 230 tahmini fidan ama bana göre 500’ün üzerinde. Elinde bir tek belge olmayan şahıs, devletin tek tek diktiği çam ağaçlarını yoldan görünmeyecek şekilde ormanı talan ettiler. Vicdanı acıyanlar gelsin görsünler. Çevreciyiz diyenler nerede. Doğayı sevenler nerede. Karşıda Hisarçandır’da da aynısı yapıldı. Beni en çok üzen tek tek dikilen ağacı kesen şahıslara söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çam ağaçları toprağın altında, kazılırsa hepsi ortaya çıkacaktır. Bu araziyi talan edenlerin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Doğanın katledildiğini ileri süren Çakmak, “Ağacın yaşına göre bedelini ödesinler. Yüksek meblağ olsun ki kimse ağaç kesemesin” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Osman Söyek, “Tarla açma bahanesiyle ormanlarımız yok ediliyor. Bu bir sedir fidanı, zor yetişir. Ama maalesef talan ediliyor. Ardıç ağaçları da kepçelerle yıkılmış. Herkesi doğaya sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.



"Tarımsal üretim için kullanma şartı"

AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, söz konusu alanların tarımsal üretim için açılabileceğini belirtti. Bölge halkının tapulu arazilerinin yakınındaki alanları uygun ve doğru bir şekilde paylaşmasının önemli olduğunun altını çizen Bayar, “Parti olarak her zaman yeşilin korunmasından yanayız. Ağaçların kesilmesine karşıyız. Bir ağacın bile kesilmesini istemeyiz. Devletimiz bu alanları vatandaşımıza tarımsal üretim için açıyor. Buralar devlet eliyle ecrimisillerini yatıran hak sahiplerine, zamanında burada tarım yapmış eski sahiplerine buraları devletimiz bir bedel karşısında satışa çıkaracaktır. Bu alanlar tarımsal üretim için kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.

İlçenin Hisarçandır Mahallesi'nde de 2 hafta önce kim oldukları bilinmeyen bazı kişilerin hazine arazisinde yüzlerce yıllık çam ağaçlarını kesip, iş makineleriyle yol çalışması yapmaları tepkilere neden olmuştu.

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